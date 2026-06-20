Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dış basında yankı uyandırdı: Gözyaşı içinde elendiler!

"10 KİŞİ KALAN PARAGUAY CESURCA DİRENDİ"

BBC: 10 kişi kalan Paraguay cesurca direndi ve son 32 umutlarını artırarak Türkiye'yi eledi. Vincenzo Montella'nın takımı, bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar 62 şut çekmesine rağmen gol atamadı; Opta'ya göre bu, turnuva tarihinde (1966'dan beri) iki maçlık bir süreçte gol atılamadan geçirilen en fazla şut sayısı. Eleştirel bir gözle bakıldığında, iki maç boyunca sadece 13 şutlarının kaleyi bulduğu gerçeği dikkat çekecektir. Ancak, oynadıkları süre göz önüne alındığında, iki maçtır gol atamamaları ve gelecek hafta ABD'ye karşı oynayacakları maçın sonucu ne olursa olsun eve dönecek olmaları dikkat çekici.