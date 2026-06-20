Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dış basında yankı uyandırdı: Gözyaşı içinde elendiler!
A Milli Takım'ın Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte dünya basınından manşetler...
A Milli Takım'ın Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etmesi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.
İşte yazılanlar:
"ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ, TÜRKİYE'NİN ELENMESİNİ ENGELLEYEMEDİ"
MARCA: Her ikisi de grup aşamasının ilk maçını kaybetti ve bu maçı kazanmak çok önemliydi. Güney Amerikalılar buna Türklerden daha çok inanıyordu. İki dakika sonra gol attılar, maçı kendi sahalarına taşıdılar, üç puan kazandılar ve Türkiye'yi Dünya Kupası'ndan uzaklaştırdılar.
"TÜRKİYE İÇİN EZİCİ BİR YENİLGİ"
AS: Güler, Dünya Kupası'nın dışında... Güler , Yıldız, Çalhanoğlu ve arkadaşlarının önderliğindeki Türkiye için ezici bir yenilgi. Albirroja, ikinci yarının tamamını on kişiyle oynadı, ancak buna rağmen Türkiye, Güney Amerikalıların savunma duvarını aşamadı. Hayal kırıklığı yaratan bir Türkiye , hayal kırıklığı yaratan bir Montella ve gol önünde etkisiz bir bitiricilik. Sıfır gol.
"MONTELLA'NIN HAYAL KIRIKLIĞI"
TUTTOSPORT: Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na veda etti, Montella'nın büyük hayal kırıklığı. Avustralya karşısında alınan yenilginin ardından Türkiye, Alfaro'nun çalıştırdığı Paraguay'a da mağlup oldu; üstelik rakibi maçın yarısını 10 kişi oynamasına rağmen.
"GÖZYAŞI İÇİNDE ELENDİLER"
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın neslin zafer hayallerine veda ediyor. İki üst üste mağlubiyetin ardından gözyaşları içinde elendiler.
"TÜRKİYE BİR ŞEKİLDE YİNE GOL ATMAYI BAŞARAMADI"
THE SUN: İşler ters gitti... Paraguay, Dünya Kupası tarihinde tartışmalara yol açan bir maçta Türkiye'yi mağlup etti. Türkiye bir şekilde yine gol atmayı başaramadı. Ve nasıl olup da golü bulamadıkları gerçekten şaşırtıcı. İnanılmaz bir şekilde, topa sahip olma oranları %78,6 gibi şaşırtıcı bir seviyedeydi. Bu da tam 32 atış anlamına geliyordu, ancak bunlardan sadece beşi hedefi vurdu. Zamanında golcülükte çok başarılı olan teknik direktör Vincenzo Montella, şüphesiz sahada olup topu ağlara göndermeyi çok isterdi.
"10 KİŞİ KALAN PARAGUAY CESURCA DİRENDİ"
BBC: 10 kişi kalan Paraguay cesurca direndi ve son 32 umutlarını artırarak Türkiye'yi eledi. Vincenzo Montella'nın takımı, bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar 62 şut çekmesine rağmen gol atamadı; Opta'ya göre bu, turnuva tarihinde (1966'dan beri) iki maçlık bir süreçte gol atılamadan geçirilen en fazla şut sayısı. Eleştirel bir gözle bakıldığında, iki maç boyunca sadece 13 şutlarının kaleyi bulduğu gerçeği dikkat çekecektir. Ancak, oynadıkları süre göz önüne alındığında, iki maçtır gol atamamaları ve gelecek hafta ABD'ye karşı oynayacakları maçın sonucu ne olursa olsun eve dönecek olmaları dikkat çekici.
"DRAMATİK BİR OLAY"
DE TELEGRAAF: Türkiye için dramatik bir olay: Ülke, on kişiyle mücadele eden Paraguay'a karşı aldığı sürpriz yenilginin ardından sadece iki maç sonra 2026 Dünya Kupası'ndan elendi.
"TÜRKLER, DÜNYA KUPASI HAYALLERİNE VEDA EDİYOR"
LA NACION: Paraguay takımı destansı bir zaferi kutlarken, Türkler Dünya Kupası hayallerine veda ediyor. Türkiye bu turnuvaya büyük beklentilerle gelmişti, ancak 1. maçta Avustralya’ya 2-0 yenilmiş olması nedeniyle planlanandan çok daha erken elendi. Takımı elenmeye mahkûm eden ise, puanları eşit olan takımların sonuçlarını dikkate alan baraj oldu. Bu nedenle, üçüncü maçta ABD’yi yenmesine rağmen, grubunda son sıradan çıkma şansı yok
"ERKEN VEDAYA MAHKUM ETTİ"
THE GUARDIAN: 10 kişi kalan Paraguay, Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en erken golünü atarak etkisiz bir Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla turnuvadaki umutlarını yeniden canlandıran Güney Amerika temsilcisi, rakibini ise büyük bir hayal kırıklığıyla erken vedaya mahkum etti."
"PARAGUAY, ZOR DURUMDAKİ TÜRKİYE'Yİ ELEDİ"
NOTIMERICA: Paraguay, şanssız Türkiye'yi eledi. Paraguay, zor durumdaki Türkiye'yi eledi. Avustralya'ya karşı oynadıkları açılış maçını da kaybeden Türk milli takımı, Paraguay karşısında mağlubiyetten kaçınmak için büyük bir baskı altındaydı. Endişeleri ve aceleleri, maçı kurtaracak net fırsatlar yaratmalarını engelledi, ancak sonuçta maçı kaybetmelerine neden olan şey, bitiricilik oldu. Vincenzo Montella'nın takımı ayrıca Miguel Almirön'un kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı bir kişi eksik oynadı. Real Madrid'li Arda Güler'in büyük ölçüde etkisiz kaldığı Türk takımının kalitesi ortada yoktu. San Francisco Körfezi kıyılarında hayal kırıklığına uğrayan Türkiye, sonuçta yetersiz kaldı.