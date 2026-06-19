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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim

        ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ni işaret ederek "Türkiye'yi ziyaret edeceğim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim

        ABD Başkanı Donald Trump, hizmete giren yeni Başkanlık uçağı Air Force One için düzenlenen törende, "Bununla çok seyahat edeceğiz. Yakında Türkiye'ye de gideceğiz." diyerek temmuzda Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacağının da sinyalini verdi.

        Andrews Müşterek Hava Üssü'nde düzenlenen törende konuşan Trump, Katar tarafından bağışlanan ve kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından Başkanlık uçağı olarak hizmete alınan Boeing 747'yi tanıttı.

        Trump, yeni Air Force One ile çok sayıda yurt dışı ziyareti gerçekleştireceklerini belirterek "Türkiye'ye de gideceğiz. Yıl içinde yeniden Çin'e gideceğiz. Devlet Başkanı Şi Cinping eylülde buraya gelecek. Daha sonra Çin'deki büyük bir konferans için tekrar oraya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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        ABD Başkanı Trump, "dünyanın en lüks uçağı" olarak nitelediği yeni Boeing 747'nin "eşi benzeri olmayan" iletişim sistemlerine ve son teknoloji savunma teçhizatına sahip olduğunu dile getirdi.

        Uçağın 10 ay gibi kısa bir sürede "uçan Beyaz Saray"a dönüştürüldüğünü belirten Trump, projede görev alan yaklaşık 250 kişiye teşekkür etti.

        Başkan Trump, yeni Air Force One'ın, başkent Washington’da, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamalarında çok sayıda savaş uçağının eşlik edeceği büyük bir hava gösterisine öncülük edeceğini aktardı.

        Eski Air Force One müzeye gönderilecek

        Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi dönüşünün, yaklaşık 35 yıldır kullanılan "VC-25A" tipi mevcut Air Force One ile gerçekleştirilen son planlı uçuş olduğunu açıkladı.

        Eski Başkanlık uçaklarının restore edilerek müzelerde sergileneceğini belirten Trump, bu uçakların ABD başkanlık tarihinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

        Toplamda 6 milyon milden fazla uçuş yaptı

        Mevcut Air Force One filosunun temelleri, eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde atıldı.

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        İlk kez George H.W. Bush döneminde kullanılmaya başlanan "VC-25A" tipi Boeing 747-200B uçakları, bugüne kadar görev yapan tüm ABD başkanlarına hizmet verdi.

        Trump'ın verdiği bilgilere göre, tamamen aynı olan 2 uçaktan oluşan mevcut Air Force One filosu, görev süresi boyunca 96 ülkeye yapılan 223 uluslararası seyahatte kullanıldı ve toplamda 6 milyon milden fazla uçuş yaptı.

        Yaklaşık 35 yıldır başkanları taşıyan uçaklar, yaşlarının ilerlemesi nedeniyle emekliye ayrılırken yerlerini, kapsamlı şekilde yenilenen "Boeing 747" tipi yeni Air Force One'a bırakıyor.

        Pentagon ve yüklenici firma L3Harris tarafından hızlandırılmış takvimle yürütülen çalışmalar sonucunda hizmete alınan yeni uçak, Trump yönetiminin talebi doğrultusunda Başkanlık görevleri için hazır hale getirildi.

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