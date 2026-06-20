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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 34 yaşındaki M.D., tartıştığı babası 63 yaşındaki Nesih Deniz'i silahla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!

        Diyarbakır'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi’nde meydana geldi. Nesih Deniz (63) ve oğlu M.D. (34) arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

        BABASINI SİLAHLA YARALADI

        DHA'daki habere göre M.D., babasına silahla ateş ederek yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KATİL EVLAT KAÇTI

        Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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