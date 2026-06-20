İstanbul'da kan donduran cinayete giden süreç, 18 Haziran günü Başakşehir'de başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sultan Çağan'ın yakınları, gece saatlerinde karakola giderek genç kadından haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

ERKEK ARKADAŞI BELİRLENDİ

Başvurunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sultan Çağan'ın yakın çevresini dinleyen polis ekipleri, genç kadının Vedat Ç. adlı bir erkek arkadaşı olduğunu belirledi. Çalışmalarını derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede Vedat Ç.'nin yerini tespit etti.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Vedat Ç.'yi bulan ekipler, polis olduklarını belirterek kendilerini tanıttı. Kız arkadaşı Sultan Çağan'ın nerede olduğu sorulan Vedat Ç., "Bilgim yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım" dedi.

VÜCUDUNDA BOĞUŞMA İZLERİ

Sevgilisi Sultan Çağan'dan haberi olmadığını öne süren Vedat Ç.'nin vücudundaki bazı izler polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Boğuşma sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirilen sıyrıklar, şüpheleri Vedat Ç. üzerinde yoğunlaştırdı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan Vedat Ç., kısa süre sonra korkunç cinayeti itiraf etti.

Öldürülen Sultan Çağan'ın cinayetten önceki son görüntülerine ulaşıldı.

GENÇ KADININ CESEDİ BULUNDU

Genç kadını öldürdüğünü kabul eden şüpheli, cesedi boş bir araziye bıraktığını söyledi. Bunun üzerine belirtilen adrese giden ekipler, Sultan Çağan'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapılırken, vücudunda ağır darp izleri bulunan genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

TAŞLA VURUP İPLE BOĞDU

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Vedat Ç.'nin, tartıştığı Sultan Çağan'ın başına önce taşla vurduğu, ardından da iple boğarak öldürdüğü belirlendi.

İfadesinde, kız arkadaşının kendisinden 10 yaş büyük olduğunu söyleyen Vedat Ç.'nin, "Ben başkasıyla evlenecektim. Ancak peşimi bırakmıyordu. Bana takıntılı olmuştu. Beni hep rahatsız etmeye başlamıştı. Olay günü bunu konuşmak için görüştük tartışma çıktı" dediği öğrenildi. Şüpheli, tartışmanın bu nedenle çıktığını iddia etti.

İP AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

İfadesinde olayın anlık gelişen bir tartışmanın ardından yaşandığını iddia eden Vedat Ç.'nin kullandığı ip ise soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Polis ekipleri, buluşmaya yanında iple giden şüphelinin, cinayeti önceden planlayıp planlamadığını araştırıyor. Bu nedenle soruşturmada "tasarlayarak öldürme" ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi. Soruşturmanın ardından Vedat Ç. adliyeye sevk edildi.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öldürülen Sultan Çağan'ın cinayetten önceki son görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kadının, bir markette alışveriş yaptığı, reyonlar arasında dolaştığı ve kasada ödeme işlemi gerçekleştirdiği görüldü. Görüntülerde oldukça sakin olduğu dikkat çeken Sultan Çağan'ın, kısa süre sonra vahşi bir cinayetin kurbanı olacağı ise bilinmiyordu.