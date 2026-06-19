Türkiye-Paraguay: 0-1 (MAÇ SONUCU)
A Milli Takım'ın 24 yıl sonra sahne aldığı Dünya Kupası macerası kısa sürdü... Ay-yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynayan rakibine gol atma başarısı gösteremeyen Milliler, iki maç sonunda 0 puanda kalıp bitime 1 maça kala turnuvaya veda etti. Paraguay'a galibiyeti getiren golü Galarza kaydetti.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na 2 maç sonunda havlu attı! 24 yılın ardından büyük bir umut ve heyecanla katıldığımız Dünya Kupası maceramız kısa sürdü...
Ay-yıldızlılar D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve bitime 1 maç kala grup sonuncusu olmayı garantileyerek Dünya Kupası'na veda etti.
İlk galibiyetini alan ve puanını 3'e çıkaran Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Galarza kaydetti.
PARAGUAY 45+3'TE 10 KİŞİ KALDI
45+3. dakikada Paraguaylı Almiron, eliyle ağzını kapatıp Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Yeni kurallar gereği pozisyonu VAR uyarısıyla izleyen El Salvadorlu hakem, Almiron'a kırmızı kart gösterdi.
İkinci yarıda eksik rakibe karşı gol bulma çabamız sonuç vermedi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldık.
Milliler Dünya Kupası'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü ev sahibi ABD ile karşılaşacak.
Paraguay ise aynı gün Avustralya ile kozlarını paylaşacak.