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        Haberler Magazin Ece İrtem'in ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Ece İrtem'in ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun bugün savcılığa dilekçe verdi ve ölüm nedeniyle ilgili oyuncunun Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığı ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğine dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 15:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle de tanınan başarılı oyuncu, önceki gün memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, daha önce yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğinin öğrenildiğini belirterek, savcılığa verilen dilekçede otopside bu hususun da değerlendirilmesinin talep edildiğini açıkladı.

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        Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yazılı bir açıklama yaptı. Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek, otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" dedi.

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