Taksicilerden Togg'a çağrı! 'Bize uygun araç üretin'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, İstanbul'da taksi hizmetlerinin geleceğine ilişkin yeni dönem vizyonunu ve hayata geçirilecek dönüşüm projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Taksi sektöründe uzun süredir gündemde olan erişim, hizmet kalitesi ve güven sorunlarına dikkat çeken Dalcı, sektörün mevcut yapıyı koruyarak değil, yenilenerek güçlenebileceğini söyledi.

Şubat ayında gerçekleştirilen oda seçimlerinin ardından İstanbul taksiciliğinde yeni bir sayfa açıldığını belirten Dalcı, yeni dönemin temel önceliklerinin müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, dijitalleşme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.

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Yollardaki taksilerin tamamına yakınını oluşturan Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesinin ardından, taksilerin hangi otomobilleri tercih edeceğini sorduğumuz İsmet Dalcı, Togg'a bir çağrıda bulundu.

Dalcı, "Fiat Egea'ya bağlı kalmak istemiyoruz. Bu araçları mecbur satın aldık. Biz yerli milli aracımız Togg'un taksi esnafına göre revize edilmesini istiyoruz. Bataryasının daha büyük olmasını ve daha az dijital ekran kullanımı ile maliyetlerini düşürülmesini istiyoruz. 4-5 yıl içinde ÖTV indirimi ile birlikte İstanbul'daki taksilerin tamamının elektrikli olmasını hayal ediyoruz. Duraklarda buna uygun dönüşümü ve şarj istasyon kurulumunu yapabiliriz" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, UKOME toplantısında 5 yaşa kadar daha konforlu ve temiz araçların taksi olması yönünde karar alınacabileceğin ide söyledi.

"UBER VE BİTAKSİ'YE MAHKUM OLMAK İSTEMİYORUZ"

Dalcı'nın açıkladığı projeler arasında en dikkat çekici başlıklardan biri İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından geliştirilen yeni dijital taksi çağırma uygulaması oldu.

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Yaklaşık bir ay içinde kullanıma alınması planlanan uygulamanın test sürecinin devam ettiğini belirten Dalcı, sistemin taksi duraklarıyla entegre çalışacağını ve bünyesinde bir çağrı merkezi de bulunacağını söyledi.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşların tek tuşla taksi çağırabileceğini kaydeden Dalcı, yolculuk verilerinin de oda bünyesinde tutulacağını ifade etti.

Sektörün mevcut durumda özel platformlara bağımlı hale geldiğini savunan Dalcı, "Uber ve BiTaksi'ye mahkum olmak istemiyoruz. Tüm emeği taksici veriyor ancak yüksek komisyonlar ödeniyor. Biz taksi esnafı olarak maalesef taşerona dönüşmüş durumdayız. Kendi sistemimizi kurarak piyasayı regüle etmek istiyoruz. Taksimetre ücretinin üzerine ilave bedeller talep edilmeyecek, esnaftan ise sembolik bir komisyon alınacak" diye konuştu.

İstanbul'da kayıtlı taksilerin tamamına yakınının bugün dijital platformları kullandığını belirten Dalcı, hedeflerinin tüm yolculukları dijital ortamda kayıt altına almak olduğunu söyledi.

TAKSİLERDE SİNGAPUR MODELİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın üzerinde çalıştığı bir diğer proje ise "Singapur modeli" olarak tanımlanan puanlama sistemi olacak.

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Bu sistem sayesinde yolcular gerçekleştirdikleri yolculukların ardından sürücüleri puanlayabilecek. Böylece hizmet kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sürekli olarak ölçülmesi hedefleniyor.

Öte yandan, kısa süre önce hayata geçirilen "Sarı Hat" iletişim hattı üzerinden vatandaşların öneri, talep, memnuniyet ve şikayetlerinin doğrudan alındığını belirten Dalcı, gelen bildirimlerin hızla çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Taksilerin içerisine QR kod yerleştirme çalışmalarının da başladığını kaydeden Dalcı, kayıp eşya, geri bildirim ve şikayet süreçlerinin bu sistem üzerinden daha hızlı yönetileceğini ifade etti.

"İŞİNİ İYİ YAPMAYAN TAKİSİCİ OLAMAYACAK"

Yeni dönemde denetim mekanizmalarının da güçlendirileceğini belirten Dalcı, özellikle Taksim ve Yenikapı gibi şikayetlerin yoğunlaştığı bölgelerde saha denetimlerinin artırıldığını söyledi.

Taksiciler arasında iç denetimi desteklemek amacıyla WhatsApp iletişim ağı kurduklarını ifade eden Dalcı, "Taksiciler ya işini iyi yapacak ya da bu işi yapamayacak" dedi.

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Mesleğin itibarını zedeleyen davranışlara karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceklerini vurgulayan Dalcı, "Sigara içen, kaba davranan, aracının temizliğine özen göstermeyen ya da müşteriyi mağdur eden sürücülere karşı gerekli adımları atacağız. 300 lira yazan yerden 500 lira alan taksici hırsızdır. Bunun yaptırımları olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Sürücü güvenliğine yönelik yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını açıklayan Dalcı, sürücü koltuğunun arkasına yerleştirilecek güvenlik kafesi uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

TAKSİLER ARAÇ BAKIMINI KENDİ YAPACAK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın kurduğu şirket aracılığıyla taksi esnafına yönelik yeni hizmetlerin de devreye alındığını belirten Dalcı, 7 gün 24 saat hizmet verecek bakım ve onarım merkezlerinin faaliyete geçtiğini açıkladı.

Amaçlarının tüm araçların bakımını üstlenmek değil, piyasada denge oluşturmak olduğunu kaydeden Dalcı, bazı hizmetleri piyasa fiyatlarının altında sunduklarını belirtti.

"PAYLAŞIMLI DEĞİL KORSAN TAŞIMACILIK"

Dalcı, açıklamalarında Martı TAG uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Sistemin paylaşımlı yolculuk modeli olarak tanıtıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını savunan Dalcı, uygulamanın korsan taşımacılık yaptığını ileri sürdü.

Avrupa'daki paylaşımlı yolculuk uygulamaları ile Türkiye'deki sistem arasında önemli farklar bulunduğunu belirten Dalcı, "Paylaşımlı yolculukta amaç maliyeti paylaşmaktır, kâr elde etmek değildir. Buradaki yapı ise düpedüz korsan taksiciliktir" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin devam eden hukuki sürece de değinen Dalcı, görülecek davanın ardından sürecin netleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.