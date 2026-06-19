Gün Başlıyor - 18 Haziran 2026 (ABD Ve İran Anlaşmayı Resmen İmzaladı)

CHP'de 6 isim daha YDK'ya sevk edildi. ABD ve İran anlaşmayı resmen imzaladı. Macron'dan Hürmüz koalisyonu vurgusu. Bakan Fidan, Putin tarafından kabul edildi. Konya'ya Samp-T Hava Savunma sistemi. Oyuncu Ece İrtem'e veda. İstanbul Boğazı'ndan dev vinç geçti. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İstanb... Daha Fazla Göster CHP'de 6 isim daha YDK'ya sevk edildi. ABD ve İran anlaşmayı resmen imzaladı. Macron'dan Hürmüz koalisyonu vurgusu. Bakan Fidan, Putin tarafından kabul edildi. Konya'ya Samp-T Hava Savunma sistemi. Oyuncu Ece İrtem'e veda. İstanbul Boğazı'ndan dev vinç geçti. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İstanbul'da El Kaide operasyonu. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster