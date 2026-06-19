Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
Balıkesir'de, Bandırma-Susurluk kara yolunda Yeşilçomlu Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Aracın içerisine giren bir arının neden olduğu değerlendirilen kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor
Balıkesir'de edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametine seyir halinde olan taksinin sürücüsü, aracın içerisine giren bir arı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.
KARŞI ŞERİDE GEÇİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen taksi, o sırada seyir halinde bulunan otomobille kafa kafaya çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan S.K., K.I., M.F. ve F.I., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.
ARACIN İÇİNE GİREN ARI KAZAYA NEDEN OLDU
Öte yandan kazaya karışan taksi sürücüsünün adli işlemler kapsamında ev hapsi kararı verildi. Aracın içerisine giren bir arının neden olduğu değerlendirilen kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.