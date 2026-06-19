Film gibi operasyon! İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kurtarıldı
İstanbul Maltepe'de önceki gün saat: 21.00 sıralarında kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta kurtarıldı. Gözaltı sayısı 8'ye çıktı
Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:33 Güncelleme:
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 kişi tarafından İstanbul Maltepe'deki evinin önünde darp edilerek kaçırılmıştı.
DÜN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay polise bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı önce 2 kişi gözaltına alındı.
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TUZLA'DA İNŞAATTA KURTARILDI
Çalışmaların devamında Karaal’ın, Tuzla'da bir inşaatta alıkonulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, filmleri aratmayan bir operasyon düzenledi.
Karaal kurtarıldığında şüphelilerden birinin başında nöbet tuttuğu öğrenildi.
GÖZALTI SAYISI 8'E ÇIKTI
Düzenlenen operasyonla Karaal kurtarıldı. Gözaltı sayısı 7'e çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.
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