Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU 19 HAZİRAN - CUMA: YAĞMUR GELİYOR | Sıcaklık kaç derece, 19 Haziran hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun iç kesimlerinde yağışın kuvvetli olacağı belirtilerek; 15 il için 'sarı' alarm verildi. İşte alarm verilen 15 kentimiz ve yurt genelinde sıcaklıklar ile hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye’nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

        Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        15 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

        MGM tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan 15 kentimiz şöyle: "Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Osmaniye ve Karaman."

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. MGM'den alınan verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor

        İSTANBUL: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        BURSA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        DENİZLİ: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MANİSA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        ANTALYA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KONYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        KASTAMONU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        KARS: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP: 33, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu

        MARDİN: 34, Az bulutlu

        SİİRT: 38, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

        İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
        İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
        Genç oyuncuların Bodrum tatili
        Genç oyuncuların Bodrum tatili
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Bir daha göremeyecekler!
        Bir daha göremeyecekler!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!