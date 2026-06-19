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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0

        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada, B Grubu ikinci maçında Katar'ı 6-0'lık skorla farklı mağlup etti. Katar'ın 9 kişi kaldığı maçta Kanadalı Ismael Kone'nin ayağı kırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 05:53 Güncelleme:
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        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0

        2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Asya temsilcisi Katar ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçı Şilili hakem Cristian Garay yönetti.

        Maçın başından sonuna kadar üstünlük kuran Kanada, Katar'ı 6-0'lık skorla sahadan sildi. Jonathan David'in 29, 45+3 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptığı maçta Kuzey Amerika ekibinin diğer gollerini 16. dakikada Cyle Larin, 64. dakikada Nathan Saliba ile 75. dakikada kendi kalesine gol atan Manai kaydetti.

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        KATAR 9 KİŞİ KALDI, KANADALI KONE'NİN AYAĞI KIRILDI!

        Katar'da 33. dakikada Ahmed ve 53. dakikada Madibo'nun gördüğü kırmızı kartlarla maçı 9 kişi tamamladı. Madibo'nun müdahalesiyle düşen Ismael Kone'nin ayağı kırıldı.

        Bu sonuçla Kanada'da puanını 4'e yükselterek averajla İsviçre'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu. Katar ise 1 puanda kaldı. Gruptaki 3. ve son maçlarda Kanada, İsviçre ile Katar ise Bosna Hersek ile karşılaşacak.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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