Özel hastanelerin mağdur ettiği üç çocuğun hayatı karardı
Dünyaya geldiklerinde hiçbirinin sağlık problemi yoktu; ama sevk edildikleri hastanelerde üçü de gözlerini kaybetti. İddialara göre hastanelerin para hırsı ve ihmal yüzünden hayatları kararan çocukların aileleri konuştu
İddiaya göre para uğruna hastanelerde bakımları yapılmadı hehpsinin hayatları karardı. Onların dramını yıllar önce dünyaya gözlerini açtıklarında başladı.
DEVLET HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Show Haberden Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Ecem bir devlet hastanesinde doğdu. Devlet hastanesinde yer olmadığı gerekçesiyle bebek Bağcılar'da özel hastaneye sevk edildi. Ecem orada tam 46 gün kaldı.
AKYOL'UN DAVASI 13 YIL SÜRDÜ
Bakımları tedavileri yapılmadı. Ecem'in görme yetisi kayboldu. Ecem Akyol'un davası 13 yıl sürdü. Mahkeme hastaneyi kusurlu buldu. Açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Şu anda Akyol ailesi hastanede muhatap bulamıyor.
ÖMRÜ BOYUNCA HİÇ GÖREMEYECEK
Başka bir hastanenin mağdur ettiği çocuk ise 11 yaşındaki Hümeyra oldu. O da para hırsı yüzünden hastanenin mağdur ettiği kızlardan biri. Maalesef ömrü boyunca hiç göremeyecek.
SON MAĞDUR İSE KÜÇÜK AHMET OLDU
Ahmet de 75 gün boyunca küvezde kaldı. Onun sırtından hastane yönetimi belki de milyonlar kazandı. Şu anda Ahmet hem göremiyor hem de kendini ifade edemiyor.
Ecem Akyol için ayrıca adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Manevi tazminat ise 45 bin liraya hükmedildi.