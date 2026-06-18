Khephren Thuram'dan Galatasaray ve transfer kararı!
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Juventus'a Khephren Thuram için teklifini sunduğu ve Fransız yıldızın transfer konusunda kararını sarı-kırmızılılara ilettiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliği orta saha mevkisine verdi...
Sarı-kırmızılılar bu bölgeye ilk 11'de forma giyecek yıldız bir isim takviye etmek isterken, gündeme gelen isimlerden biri de Juventus forması giyen Khephren Thuram'dı...
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
İtalyan basınından Tuttosport, Fransız yıldız için G.Saray'ın İtalyan ekibine 30 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını yazdı.
Fakat 25 yaşındaki futbolcunun şu aşamda Türkiye'ye sıcak bakmadığı ve Torino ekibinde kalmak istediği haberin detaylarında yer aldı.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Fransız orta saha için Liverpool, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın da devrede olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda 45 maça çıkan Thuram, 4 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 136 dakika sahada kaldı.