Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Khephren Thuram'dan Galatasaray ve transfer kararı!

        Khephren Thuram'dan Galatasaray ve transfer kararı!

        Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Juventus'a Khephren Thuram için teklifini sunduğu ve Fransız yıldızın transfer konusunda kararını sarı-kırmızılılara ilettiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliği orta saha mevkisine verdi...

        2

        Sarı-kırmızılılar bu bölgeye ilk 11'de forma giyecek yıldız bir isim takviye etmek isterken, gündeme gelen isimlerden biri de Juventus forması giyen Khephren Thuram'dı...

        3

        G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

        İtalyan basınından Tuttosport, Fransız yıldız için G.Saray'ın İtalyan ekibine 30 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını yazdı.

        4

        Fakat 25 yaşındaki futbolcunun şu aşamda Türkiye'ye sıcak bakmadığı ve Torino ekibinde kalmak istediği haberin detaylarında yer aldı.

        5

        AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

        Fransız orta saha için Liverpool, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın da devrede olduğu kaydedildi.

        6

        Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda 45 maça çıkan Thuram, 4 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 136 dakika sahada kaldı.

        7
        ÖNERİLEN VİDEO

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu ele geçirildi

        Diyarbakır'da hava destekli operasyonda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı