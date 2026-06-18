Çekya: 1 - Güney Afrika: 1 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası A Grubu ikinci haftasında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Çekler, 6. dakikada Michal Sadilek ile 1-0 öne geçti. Afrika temsilcisi ise 83. dakikada Teboho Mokoena'nın penaltında kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma ardından iki takım da A Grubu'nda 1 puana yükseldi.
2026 Dünya Kupası A Grubu'nun 2. haftasında Çekya ile Güney Afrika, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı kaşıya geldi.
ABD'li hakem Tori Penso'nun yönettiği mücadelenin 6. dakikasında Michal Sadilek'in attığı golle Çekya 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
83. dakikada Güney Afrika'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Teboho Mokoena, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla, 1 puanla Çekya üçüncü sırada, aynı puanla Güney Afrika da son sırada yer aldı.
Grubun bir sonraki haftasında Çekya, Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.
ÇEKYA'DAN 20 YIL SONRA İLK PUAN
Çekya, Dünya Kupası'na en son 2006 yılında katılmıştı.
2026 Dünya Kupası'yla birlikte 20 yıl sonra turnuvaya katılan Çekya mücadele ettiği A Grubu'nda 1-0 öne geçtiği ilk maçta Güney Kore'ye 2-1 mağlup olmuştu.
Çekya, Güney Afrika beraberliğiyle birlikte grup aşamasında puanla tanıştı.