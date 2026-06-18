JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda

ABD Başkan Yardımcısı, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunan Vance, "Anlaşmada büyük bir atılımın tam eşiğindeymişiz gibi görünüyordu ancak birden Beyrut’ta sivillerin yaşadığı bir yerde büyük bir patlama oldu ve Hizbullah ile hiçbir ilgisi olmayan birçok insan hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

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Vance, "Hizbullah’ın İsraillilere roket ve dron fırlatmamasını bekliyoruz. Ayrıca İsraillilerin de Lübnan’da çılgınca, kontrolden çıkmış bir şekilde hareket etmemesini bekliyoruz. Her iki taraf da anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda." dedi.

İran'a dair konuşan Vance, "Çok somut nükleer taahhütlerde bulundular. Sahip oldukları yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilmesini taahhüt ettiler. Ancak ikinci olarak bizim yaptığımız tek şey Hürmüz Boğazın’daki ablukayı kaldırmak oldu. Bu da temelde durumu çatışma öncesine geri döndürmekten ibaret." ifadelerini kullandı.

İran'ın füze kapasitesine dair değerlendirmede bulunan ABD Başkan Yardımcısı, "Başkanın dün söylediği tek şey, ülkelerin elbette meşru müdafaa hakkından vazgeçmediğiydi. Hizbullah İsrail’e roket veya dron fırlatırsa İsrail kendini savunma hakkından vazgeçmez. İranlılar da kendi ülkelerini meşru müdafaa hakkından vazgeçmezler. Ancak nihai anlaşmanın bir parçası olarak, dünyayı geniş çaplı tehdit edebilecek türden füzeler geliştirememelerini bekliyoruz. Dün ABD Başkanı’nın söylediği tam olarak buydu .Bakın, mesele çok basit: Hiçbir ülkeye ister İsrail olsun, ister İran kendini savunma hakkı olmadığını söyleyemezsiniz." dedi.