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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Son dakika: Vedat Muriqi Fenerbahçe için geliyor!

        Vedat Muriqi Fenerbahçe için geliyor!

        Fenerbahçe ilk transferini Vedat Muriqi ile yapıyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki Kosovalı golcü, bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Muriqi F.Bahçe için geliyor!

        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardı.

        Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgilere göre; 32 yaşındaki Kosovalı yıldız bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Sarı-lacivertlilerin Muriqi için Mallorca'ya yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

        FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

        Fenerbahçe Kulübü de Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.

        Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız."

        SON SEZONUNDA 37 MAÇTA 23 GOL ATTI

        Tecrübeli santrfor bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.

        6 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

        Fenerbahçe, 2019 yılında Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanıp, Muriqi'i Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı kadrosuna katmıştı.

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        Kosovalı yıldız 1 sezon forma giydiği Fenerbahçe'de 36 maça çıkarken, 17 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

        Muriq, sarı-lacivertlilerde sergilediği performansın ardından 2020 yılında 21 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

        Muriqi böylece 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

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