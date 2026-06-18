Intel ve Apple'dan ortak çip üretimi!

Uzun yıllar boyunca teknoloji dünyasının tartışmasız devleri olan Intel ve Apple, yapay zeka (AI) çağının hızla ilerlediği dönemde önemli sınavlar verdi. Intel, üretim gecikmeleri ve büyük müşteriler bulmakta yaşadığı zorluklar nedeniyle AI yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı. Apple ise kendi tasarladığı çiplerdeki güçlü yeniliklere rağmen küresel tedarik zincirindeki kırılganlıklar ve yoğun rekabet nedeniyle bazı pazar paylarını kaybetti. Tam bu kritik dönemde gelen Intel-Apple işbirliği, her iki şirkete de yeni bir güç katabilecek stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor. Eski rakiplerin el ele vererek ABD topraklarında çip tasarlayıp üreteceği bu ortaklık, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

REKLAM

TRUMP: “ÇİPLERİ AMERİKA’DA ÜRETECEĞİZ”

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Intel ile Apple arasında önemli bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump, “Aptal başkanlar ekonomimizi hiçe saydı ve Tayvan ile diğerlerinin yarı iletken fabrikalarımızı çalmasına izin verdi. Apple, çip tasarımlarını Intel ile birlikte Amerika’da tasarlayıp üretmek için anlaştı” dedi.

Açıklamanın hemen ardından Intel hisseleri borsada yüzde 11 oranında yükseldi. Trump ayrıca Nvidia’nın Intel ile ilk seviye çip üretimine başladığını ve Elon Musk’ın Intel teknolojisiyle tasarlanan dünyanın en büyük çip fabrikası TerraFab’ı inşa edeceğini de hatırlattı.

INTEL’İN YÜZDE 464 DEĞER ARTIŞI

Yıllarca sektördeki hakim konumunu rakiplerine kaptıran Intel, son dönemde dikkat çekici bir yükselişe geçti. Şirketin hisse senedi son 12 ayda yüzde 464 değer kazanırken, piyasa değeri 608,7 milyar dolara ulaştı. Yeni CEO Lip-Bu Tan’ın liderliğinde Trump yönetiminden aldığı desteklerle Wall Street’in ilgisini yeniden çeken Intel, özellikle foundry (çip fabrikası) işini canlandırmaya odaklanıyor.

Bu ortaklık, Intel’in daha önce sadece kendi ürünlerine çip üreten sermaye yoğun foundry biriminin ilk büyük dış taahhütlerinden birini temsil ediyor.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA STRATEJİK DÖNÜŞ

Intel uzun süre AI yarışına yeterince katılamamış, üretim sorunlarıyla boğuşmuştu. Ancak son dönemde hem yönetim değişikliği hem de ABD hükümetinin desteğiyle toparlanma sinyalleri veriyor. Apple’ın da küresel çip tedarikindeki riskleri azaltma ihtiyacı, bu işbirliğini her iki taraf için de mantıklı kılıyor.

Orta Doğu’daki çatışmalar tedarik zincirlerini olumsuz etkilerken, AI patlaması teknoloji hisselerini, özellikle yarı iletken sektörünü desteklemeye devam ediyor. Nasdaq’ın yarı iletken endeksi bu yıl şu ana kadar yüzde 90 yükseldi.