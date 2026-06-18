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        Haberler Dünya NATO Zirvesi yaklaşıyor: Ankara 48 saatliğine dünyanın güvenlik başkenti olacak | Dış Haberler

        NATO Zirvesi yaklaşıyor: Ankara 48 saatliğine dünyanın güvenlik başkenti olacak

        Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacak. Zirveye 32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanının yanı sıra; davetli ülkelerin liderleri de katılacak. Ancak Ankara Zirvesi, sıradan bir NATO toplantısı olmayacak. ABD-İran geriliminin ardından oluşan yeni Ortadoğu dengeleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği, Avrupa'nın savunma kapasitesi, Çin'in yükselişi ve savunma harcamalarının artırılması gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.  

        Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti

        7-8 Temmuz’da Ankara, sadece bir zirveye değil, yeni küresel güvenlik mimarisinin tartışılacağı tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

        NATO’nun 36’ncı Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

        10 MADDEDE ANKARA’DAKİ NATO ZİRVESİ

        Ankara ilk kez NATO’nun merkez üssü olacak.

        Türkiye ikinci kez NATO Zirvesi düzenliyor ancak ilk kez başkent Ankara ev sahipliği yapacak.- Erdoğan-Trump görüşmesi zirvenin en kritik randevusu olabilir. Savunma sanayi iş birliği, F-35 süreci, Suriye ve Ortadoğu başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor.

        ZELENSKIY SÜRPRİZ YAPABİLİR

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ankara’ya gelmesi ihtimali diplomasi kulislerini hareketlendirdi.

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        Türkiye, savaşın yayılmasını önlemek için Karadeniz güvenliğini zirvenin ana başlıklarından biri haline getirmeye çalışıyor.

        Üye ülkelerin milli gelirlerinin yüzde 5’ine kadar savunma ve güvenlik harcaması yapması yönündeki yeni hedeflerin somutlaştırılması bekleniyor.

        ABD’nin yükü azaltma eğilimi nedeniyle Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini artırması masada olacak.

        Türk savunma sanayi şirketleri için zirve önemli bir vitrin oluşturacak.

        Ankara tarihinin en yoğun güvenlik operasyonu olacak. Yaklaşık 70 bin personelin zirvede görev yapacağı belirtiliyor.

        Türkiye’nin diplomatik ağırlığı test edilecek. Ankara, aynı anda hem NATO’nun önemli üyesi hem de Rusya-Ukrayna arasında konuşabilen nadir ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

        YENİ YALTA ANKARA’DA MI KURULACAK?

        Zirve öncesinde kulislerde konuşulanlara bakılırsa zirveye gelinirken; ABD ile İran arasında yeni diplomatik zemin oluşuyor. Ukrayna savaşında müzakere arayışları sürüyor. Avrupa savunma düzeni yeniden şekilleniyor. NATO’nun güney kanadı daha fazla önem kazanıyor.

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        Bu nedenle Ankara’da alınacak kararların yalnızca NATO’yu değil, önümüzdeki yılların jeopolitik dengelerini de etkilemesi bekleniyor.

        EN HAREKETLİ 48 SAAT

        Ankara’nın en zor ve en hareketli 48 saatine baktığımızda; çok sayıda yol güvenlik gerekçesiyle kapatılacak. Hava sahasında özel güvenlik tedbirleri uygulanacak. Dünya medyasının gözü Beştepe’de olacak.

        DÜNYANIN KALBİ ANKARA’DA ATACAK

        Son iki yılda; Rusya-Ukrayna temasları, Suriye görüşmeleri, Gazze diplomasisi, ABD ile Avrupa arasındaki kritik temaslar, Kafkasya diplomasisi giderek daha fazla Ankara merkezli yürütülüyor. NATO Zirvesi de bu tabloya eklendiğinde, Ankara’nın yalnızca Türkiye’nin başkenti değil, yeni dönemin diplomasi merkezlerinden biri haline geldiği yorumları yapılıyor.

        7-8 Temmuz’da Ankara’da sadece NATO’nun geleceği konuşulmayacak. Karadeniz’den Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Kafkasya’ya uzanan yeni güvenlik denkleminde Türkiye’nin yeri ve ağırlığı da yeniden tarif edilecek.

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