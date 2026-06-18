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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı | Son dakika haberleri

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: İstanbul Maltepe'de dün İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı, soruşturma devam ediyor. Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; aracına çocuğuyla birlikte binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi Karaal'ı darp edip, başına siyah bir poşet geçirerek kaçırdı. Karaal'ın kaçırılmasına çocuğu ile bir kişinin daha tanık olduğu öğrenildi. Karaal'ın eşi, olayı ayrıntılarıyla anlattı...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        SAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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        ÇOCUĞUNUN YANINDA KAÇIRILDI

        Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; evinin önünde aracına çocuğuyla birlikte binmek üzereyken başka bir araçtan inen 3 kişi Karaal'ı darp edip, başına siyah bir poşet geçirerek kaçırdı. Karaal'ın kaçırılmasına çocuğu ile bir kişinin daha tanık olduğu öğrenildi.

        "AKŞAM SAAT: 21.00 SIRALARINDA KAÇIRILDI"

        Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi, Halk TV'de katıldığı programda şu açıklamalarda bulundu: "Akşam saat: 21.00 sıralarında, sahile gidecektik. Aşağı indik, 2 kişi eşimin başına vurdu ve aracın içine attı. Erhan, 'Polis, polis' diye bağırdı. Aracın içinde ise 4-5 kişi vardı. Bir kızım eşimin yanındaydı, diğer kızım da olayı pencereden gördü. Hemen polise haber verdik.

        "HASMIMIZ YA DA HUSUMETLİMİZ YOKTU"

        Kaçırılan arabanın plakasını ve modelini verdik. Arabanın aynısı bulundu ancak bulunan araç, 3 gündür hiç çalıştırılmamış. Yani bulunan aracın aynı model ve plakasını kullanmış olayda ve başka bir araçla kaçırılmış. Bizim hasmımız ve düşmanımız yoktur. Tüm patronları Erhan için dürüstlüğünü ifade etmiştir, onu öldürseniz bile kurumun zararı kesinlikle imza atmaz demiştir.

        "EŞGALLERİ TESPİT EDİLDİ"

        İki kızım da dünden beri uyumadık, karakoldayız, bekliyoruz. Biz bu olaya inanamıyoruz. Hiçbir komşumla da sıkıntım yoktur. 2019'dan beri İBB'deydi. Arkadaşlarına da sordum, böyle bir şey nasıl olur diye. Polislerimiz canla başla, dünden beri bizimle uyumadan mesai yaptılar. Eşkâlleri tespit edildi ve polisle paylaşıldı.

        "HERKESİN YARDIMINI İSTİYORUZ"

        8 yıl tanışıklığımız vardı ve 20 yıldır da evliyim. Erhan'ın iki kızımıza, bana sesini yükseltmişliği yoktur. Eşimi duyan, bilen kim varsa bize yardımcı olsun. Benim eşim karıncayı incitmezdi. Neden kaçırıldığını da bilmiyoruz. İçkisi, kumarı, sigarası, hiçbir şeyi olmayan bir insandır benim eşim. Herkesin yardımını istiyoruz. Adalet Bakanımıza güveniyoruz. Telefonu yanındaydı. Telefonu Kartal'da açık bir alanda sinyal verdi.

        Biz çığlık çığlığa arayınca polisimiz sağ olsun dün bütün sokakları kapattı. İnşallah eşimi bulacağız ve kutlama haberi yapacağız."

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