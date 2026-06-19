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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor

        Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor

        Bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı-Arnavutköy kesimiyle birlikte, toplam uzunluğu 69 kilometreye ulaşan Gayrettepe-Halkalı hattı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu "Havalimanına yarım saatte gidilecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor

        Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın ise sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor.

        Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan Habertürk'e önemli açıklamalarda bulundu.

        Bakan Uraloğlu, "Toplam 16 istasyona ulaşmış olacağız. 69 kilometre uzunluğunda olan tek hat olarak Türkiye’deki en büyük hat, en uzun hat. Dünyada da bu kadar uzunlukta sayılı hat var. Bulunduğumuz halkalı istasyonundan Maramara’ya entegre olan bir hattan bahsediyoruz. Avrupa yakasını tam bir ringle tamamlarken bir taraftan da Marmarayla Gebze’ye kadar uzanan bir hattın bir bölümünden bahsetmiş oluyoruz. Havalimanına 30 dakikada gidilecek" dedi.

        Bugünden itibaren geçerli olacak seyahat süreleri şöyle:

        Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika

        Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika

        Halkalı - Kağıthane: 54 dakika

        Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika

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