İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Şapkalılar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; savcılığın soruşturma dosyasında; çete üyelerinin yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşıp tehdit ederek para talep ettiğini, iş yeri ve ikametlerin kurşunlandığı, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığı yer aldı.

Daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok çete üyesi hakkında dava açılsa da bir kısım örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehditlerine devam ettiği belirtiliyor.

Mağdur beyanlarında geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 3’Ü AVUKAT

İstanbul merkezli 5 ilde 53 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.