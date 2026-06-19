Galatasaray 30 milyon Euro arıyor!

Transferi ağırdan alan Galatasaray’da gözler yetki genel kuruluna dönmüş vaziyette.

27’sinde taşınmazlara dair bir yetki genel kurulu yapacak Galatasaray’da diğer gündem ise borçsuzluk kağıdı…

UEFA’ya 30 Haziran’da tüm alacakların ödendiğine dair belge verilmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılılar bu tarihe kadar yaklaşık 30 milyon Euro tutarında bir ödeme gerçekleştirmek durumunda.

UEFA'DAN 'BORÇSUZLUK' KAĞIDI ALINACAK

Futbolcuların alacak dönemlerine dair doğan hakları ödendikten sonra UEFA’dan ‘Borçsuzluk kağıdı’ alınacak.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin bu ödemeyi gerçekleştirmek için çalıştığı ve herhangi bir sorun görmedikleri belirtildi.

Galatasaray’da genel kurulda yetkilerin alınmasıyla birlikte Sportif AŞ atamalarının gerçekleşmesi ve transferde somut adımların temmuz itibarıyla atılması bekleniyor.