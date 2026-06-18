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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Threads Türkiye’ye geri döndü! Yasak sonrası yeni dönem başlıyor

        Threads Türkiye’ye geri döndü! Yasak sonrası yeni dönem başlıyor

        Instagram'ın X'e (Twitter'a) rakip metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararıyla yaklaşık iki yıl süren erişim engelinin ardından Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı. 500 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan platform, içerik üreticileri, işletmeler ve kullanıcılar için pozitif ve gerçek zamanlı bir sohbet alanı sunma vizyonuyla geri dönüyor.

        Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Threads Türkiye'ye geri döndü!

        Türkiye’de milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, 29 Nisan 2024 tarihinde beklenmedik bir kararla karşı karşıya kaldı. Instagram üzerinden hızlıca hesap oluşturma imkanı sunan ve X (eski Twitter) alternatifi olarak öne çıkan Threads, Rekabet Kurumu’nun aldığı geçici tedbir kararı doğrultusunda erişime kapatıldı. Kararın gerekçesi, Threads’in Instagram ile veri paylaşımı yoluyla Meta’nın hakim durumunu kötüye kullandığı ve rekabet hukukuna aykırı hareket ettiği iddialarıydı. Bu süreçte kullanıcı profillerinin izinsiz birleştirilmesi ve verilerin platformlar arası aktarımı tartışmaların odağı haline geldi. Meta, kararın ardından Türkiye’deki Threads hesaplarını devre dışı bırakmak zorunda kaldı ve kullanıcılar uzun bir bekleyiş dönemine girdi.

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        Ancak bugün o bekleyiş sona erdi. Meta’dan yapılan resmi duyuruyla Threads, Türkiye’de yeniden erişime açıldı. Kullanıcılar artık uygulamayı indirebiliyor veya threads.net üzerinden mevcut hesaplarını aktif hale getirebiliyor; eski paylaşımlar, etkileşimler ve takipçi listeleri geri geliyor.

        THREADS’İN TÜRKİYE MACERASI

        Rekabet Kurumu’nun 2024’teki soruşturması, Meta’nın veri politikalarını detaylı biçimde inceledi. Threads’in Instagram hesaplarıyla entegre çalışması ve platformlar arası veri birleştirmesi, kararın temel gerekçeleri arasında yer aldı. Meta, Türkiye’de platformu geçici olarak durdurduğunu kamuoyuna duyurmuş ve kullanıcılara profillerini dondurma ya da silme seçenekleri sunmuştu. Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından erişim engeli kalktı ve Threads, güncellenmiş özelliklerle Türkiye’ye döndü.

        "POZİTİF VE YARATICI KAMUSAL SOHBET ALANI"

        Meta’nın resmi açıklamasında Threads şu şekilde tanımlanıyor: “İçerik üreticilerine, işletmelere ve düşüncelerini paylaşmak isteyenlere metin güncellemeleri ve herkese açık sohbetler için özel ve gerçek zamanlı bir alan sağlamayı hedefleyen Threads, Türkiye’de yeniden kullanıma sunuldu.”

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        Şirket, bu hafta açıkladığı üzere platformun aylık aktif 500 milyon kullanıcıya ulaştığını belirtti. Threads’in vizyonu, insanların fikirlerini özgürce ifade edebileceği, pozitif ve yaratıcı bir kamusal sohbet alanı yaratmak olarak özetleniyor. Meta, topluluktan gelen geri bildirimler doğrultusunda platformu sürekli geliştirmeye devam ettiğini vurguladı.

        META’DA ÖNEMLİ İÇ DEĞİŞİMLER

        Threads’in Türkiye’ye dönüşü, Meta’da paralel gelişen önemli iç dinamiklerle çakışıyor. Reuters’ın edindiği dahili duyuruya göre, Threads’in eski ürün başkanı Emily Dalton Smith şirketten ayrılıyor. 2015’ten bu yana Meta’da görev yapan Smith, son dönemde şirketin AI odaklı yeniden yapılandırma çalışmalarında kritik rol üstlenmişti.

        Smith’in ayrılığı, Meta’nın AI ajanlarını geliştirme ve iç operasyonlarda AI’yi merkeze alma sürecindeki tartışmalarla dikkat çekiyor. Bu süreçte işten çıkarmalar, rol değişiklikleri ve AI’nin insan işlerini devralması kaygıları çalışanlar arasında gündeme gelmişti. Dalton Smith’in liderliğindeki birim, AI arayüzleri, bellek sistemleri, otomasyonlar ve Metamate adlı iç kurumsal AI asistanı gibi projelere odaklanmıştı.

        YENİ DÖNEMDE KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?

        Threads’in dönüşüyle birlikte kullanıcılar, iyileştirilmiş arayüz, yeni topluluk özellikleri, gelişmiş mesajlaşma ve içerik üretici araçlarıyla karşılaşacak. Platformun X’e rakip metin odaklı yapısı, Türkiye’deki içerik üreticileri ve markalar için önemli fırsatlar sunuyor. Küresel ölçekte 500 milyon kullanıcıya erişim imkanı, özellikle işletmeler açısından pazarlama ve etkileşim stratejilerini güçlendirebilir.

        Meta’nın topluluk geri bildirimlerine verdiği önem, platformun Türkiye’de daha yerel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunabileceğini işaret ediyor. Yasak döneminde biriken talep, hızlı bir kullanıcı artışı potansiyeli taşıyor.

        META’NIN YAPTIĞI BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER

        • Veri birleştirmeyi durdurdu: Instagram ve Threads arasındaki otomatik veri paylaşımı ve birleştirme uygulamasını Türkiye için kaldırdı veya sınırladı.
        • Bağımsız kullanım imkanı: Kullanıcıların Threads hesabı oluştururken Instagram hesabıyla zorunlu bağlantı zorunluluğunu gevşetti veya seçenek sundu (ayrıştırılmış hesap modeli).
        • Rekabet karşıtı endişeleri giderecek düzenlemeler: Taahhüt metninde, rekabeti bozmayacak şekilde veri kullanım politikalarını değiştirdiğini taahhüt etti.
        • Teknik uyum: Platformu Türkiye’deki yeni kurallara göre güncelledi ve yeniden erişime açtı.

        Bu sayede Rekabet Kurumu soruşturmayı kapattı ve Threads’in Türkiye’de faaliyet göstermesine izin verdi. Özetle Meta, Threads’i kapatmak yerine veri politikalarını değiştirerek ve taahhüt vererek Rekabet Kurumu’nu ikna etti. Bu klasik bir “taahhütle soruşturma sonlandırma” süreci oldu.

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