Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor

        Ahal Teke atlarının soyu Ankara'da yaşatılıyor

        Orta Asya'nın binlerce yıllık mirası Ahal Teke atları, Ankara'da kurulan özel çiftlikte soylarının devamı için yetiştiriliyor. Zekâları, dayanıklılıkları ve altın rengi metalik parlaklıklarıyla tanınan safkan atlar, 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen değerleriyle de dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1
        2

        Türkmenistan'ın yaşayan kültür miraslarından biri olarak kabul edilen Ahal Tekeler, kentteki çiftlikte engel atlama, dayanıklılık, atlı okçuluk ve arazi sürüşü gibi farklı disiplinlere yönelik eğitimlerden geçiriliyor.

        3

        Yüzyıllar boyunca hükümdarların ve komutanların tercih ettiği atlar arasında gösterilen Ahal Tekeler, uzun ve ince boyunları, atletik yapıları, zarif duruşları ve metalik parlaklıklarıyla dikkati çekiyor.

        4

        Safkan atlar, soy özellikleri ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

        5

        Çiftliğin sahibi Petek Çağlar, yaptığı açıklamada, at yetiştiriciliğine 5 yıl önce başladığını, ilk Ahal Teke atına ise 2022 yılında sahip olduğunu anlattı.

        6

        İlk etapta atın fiziksel güzelliğinden etkilendiğini belirten Çağlar, zamanla asıl hayranlığının karakterine yönelik oluştuğunu dile getirdi.

        7
        8

        Çağlar, atın bir şeyi bir kez öğrendikten sonra kolay kolay unutmadığını kaydederek, "Bu zeka ve karakter beni o kadar etkiledi ki, diğer ırklardan uzaklaşarak, 2025 yılında çiftliğimizi tamamen Ahal Teke yetiştiriciliğine döndürdük" diye konuştu.

        9

        "AMACIMIZ, BU ASİL CANLI TARİHİN HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMESİ"

        Ahal Tekelerin dünyadaki diğer at ırklarından üstün özelliklere sahip olduğunu belirten Çağlar, Avrupa atlarının engel atlamada, Arap ve İngiliz atlarının düz koşuda iyi olduğunu, Ahal Tekelerin ise her branşı yapabilen nadir bir ırk olduğunu dile getirdi.

        10

        Atın binicisine karşı çok duyarlı olduğunu ifade eden Çağlar, "Ben, ancak Ahal Tekeler çiftliğimize geldikten sonra çocuklarımı biniciliğe başlatacak kadar güvenebildim. Karşısındakinin bir çocuk olduğunu anlarlar. Performans isterseniz güçlerini sonuna kadar verirler, sakinlik isterseniz çocuğunuzu üstünde güvenle taşıyacak kadar uysallaşırlar" dedi.

        11

        Ahal Teke ithalatının dünyada son derece zorlu prosedürlere bağlı olduğunu, bugüne kadar Türkiye'ye genellikle diplomatik hediye veya bireysel çabalarla sınırlı sayıda getirildiğini kaydeden Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        12

        "Türkmenistan'da bir 'At Bakanlığı' bulunuyor. Rusya'da soy kütükleri tutuluyor. İran'da Türkmen Sahra bölgesindeki atların soyları DNA testleriyle tescilleniyor. Biz, tam bir yıl boyunca uğraştık ve Türkiye'ye sistemli bir yetiştiricilik programının parçası olarak ilk kez damızlık Ahal Teke kısraklarını getirmeyi başardık. Amacımız, bu asil canlı tarihin hak ettiği değeri ülkemizde de görmesini sağlamak."

        13

        Soyun devamlılığının çok değerli olduğunun altını çizen Çağlar, "Şu an 10 Ahal Tekeye sahibiz. İki ay önce 'Zerrin' isimli kısrağımız tayını dünyaya getirdi. 'Mihrimah' adında çok güzel dişi bir tayı oldu. Bu tay bizim için sadece yeni bir atın dünyaya gelmesi değil, binlerce yıllık kültürel mirasımızın devamı anlamına geliyor" dedi.

        14
        15
        16
        17
        18
        19
        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de Olağanüstü Kurultay talebiyle noter onaylı 833 delegenin imzası Genel Merkeze teslim edildi

        CHP'de mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak görevlendirilmesinin ardından Grup Başkanı Özgür Özel'in koordinasyonunda delegeler tüzüğün ilgili hükümleri çerçevesinde olağanüstü kurultay toplanması talebiyle imza vermeye başlamıştı. (A...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        "BYD olmadan diğer Çinliler de gelmez"
        "BYD olmadan diğer Çinliler de gelmez"
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!