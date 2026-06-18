Çağlar, atın bir şeyi bir kez öğrendikten sonra kolay kolay unutmadığını kaydederek, "Bu zeka ve karakter beni o kadar etkiledi ki, diğer ırklardan uzaklaşarak, 2025 yılında çiftliğimizi tamamen Ahal Teke yetiştiriciliğine döndürdük" diye konuştu.