Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!

"BURASI BANA CENNET GİBİ GELİYOR"

Dürüst olmak gerekirse, bulunduğum kulüpte mutluyum. Bence şimdiye kadar her şey iyiydi. Kariyerimin en iyisi, nereden geldiğimi düşününce burası bana cennet gibi geliyor. Her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana gidiyorum ve yüzümde büyük bir gülümseme oluyor. Her forma giydiğimde Galatasaray için yüreğimle oynuyorum.