Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!

        Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!

        Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, geleceğine dair açıklamada bulundu. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp ayrılmayacağına dair gelen soruya da yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        2

        Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle’nin geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen için yaptığı "Kulüp değiştirebilir" açıklaması, transfer piyasasında adeta deprem etkisi yaratmıştı.

        3

        SON NOKTAYI KOYDU

        PSG, Chelsea, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dünya devlerinin transfer listesinde ilk sırada yer alan süper golcü, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

        4

        Sosyal medyadaki mutluluk mesajının ardından bu kez "Romeo WJ" isimli yayıncının programında konuşan Nijeryalı santrfor, Galatasaray taraftarının yüreğine su serpti.

        5

        Geleceği hakkındaki spekülasyonlara ve "Yakın zamanda kulüp değiştirmeyi düşünüyor musun?" sorusuna son derece samimi bir yanıt veren Osimhen, sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığını şu sözlerle özetledi:

        6

        "BURASI BANA CENNET GİBİ GELİYOR"

        Dürüst olmak gerekirse, bulunduğum kulüpte mutluyum. Bence şimdiye kadar her şey iyiydi. Kariyerimin en iyisi, nereden geldiğimi düşününce burası bana cennet gibi geliyor. Her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana gidiyorum ve yüzümde büyük bir gülümseme oluyor. Her forma giydiğimde Galatasaray için yüreğimle oynuyorum.

        7

        Taraftarların kendisine yönelttiği "Galatasaray’dan ayrılmazsın değil mi?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan yıldız oyuncu, net bir duruş sergileyerek "Hayır ben orada mutluyum" ifadesini kullandı.

        8

        Türkiye'de geçirdiği süre boyunca aldığı en özel hediyelerden birinin, bir taraftarın kendisine ulaştırdığı annesinin portresi olduğunu belirten Osimhen, bu jestten çok etkilendiğini dile getirdi.

        9

        Kendisiyle özdeşleşen ikonik imajı hakkında da konuşan golcü oyuncu, tarzından ödün vermeyeceğini şu sözlerle ilan etti:

        35 yaşında olsam ya da futbolu bırakmış olsam bile saç stilimi asla değiştirmem. Maskem de artık benim bir parçam oldu.

        10

        Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, sahada sergilediği performansla da büyülemeye devam ediyor.

        11

        Galatasaray formasıyla bugüne kadar 74 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı yıldız, 59 gol ve 16 asistlik istatistiğe imza attı.

        12
        13
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ablasıyla evlenmesine karşı çıktığı kişi tarafından öldürüldü

        Güngörende bir kişi, ablasıyla evlenmesine karşı çıktığı kişi tarafından silahla öldürüldü. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?