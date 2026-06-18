Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, geleceğine dair açıklamada bulundu. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp ayrılmayacağına dair gelen soruya da yanıt verdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle’nin geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen için yaptığı "Kulüp değiştirebilir" açıklaması, transfer piyasasında adeta deprem etkisi yaratmıştı.
SON NOKTAYI KOYDU
PSG, Chelsea, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dünya devlerinin transfer listesinde ilk sırada yer alan süper golcü, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
Sosyal medyadaki mutluluk mesajının ardından bu kez "Romeo WJ" isimli yayıncının programında konuşan Nijeryalı santrfor, Galatasaray taraftarının yüreğine su serpti.
Geleceği hakkındaki spekülasyonlara ve "Yakın zamanda kulüp değiştirmeyi düşünüyor musun?" sorusuna son derece samimi bir yanıt veren Osimhen, sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığını şu sözlerle özetledi:
"BURASI BANA CENNET GİBİ GELİYOR"
Dürüst olmak gerekirse, bulunduğum kulüpte mutluyum. Bence şimdiye kadar her şey iyiydi. Kariyerimin en iyisi, nereden geldiğimi düşününce burası bana cennet gibi geliyor. Her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana gidiyorum ve yüzümde büyük bir gülümseme oluyor. Her forma giydiğimde Galatasaray için yüreğimle oynuyorum.
Taraftarların kendisine yönelttiği "Galatasaray’dan ayrılmazsın değil mi?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan yıldız oyuncu, net bir duruş sergileyerek "Hayır ben orada mutluyum" ifadesini kullandı.
Türkiye'de geçirdiği süre boyunca aldığı en özel hediyelerden birinin, bir taraftarın kendisine ulaştırdığı annesinin portresi olduğunu belirten Osimhen, bu jestten çok etkilendiğini dile getirdi.
Kendisiyle özdeşleşen ikonik imajı hakkında da konuşan golcü oyuncu, tarzından ödün vermeyeceğini şu sözlerle ilan etti:
35 yaşında olsam ya da futbolu bırakmış olsam bile saç stilimi asla değiştirmem. Maskem de artık benim bir parçam oldu.
Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, sahada sergilediği performansla da büyülemeye devam ediyor.
Galatasaray formasıyla bugüne kadar 74 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı yıldız, 59 gol ve 16 asistlik istatistiğe imza attı.