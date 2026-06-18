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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Portekiz'de hayal kırıklığının adı Cristiano Ronaldo!

        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Cristiano Ronaldo!

        2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Yıldız futbolcuların ülkelerini sırtladığı turnuvada, Portekizli futbolcu etkisiz oyunuyla dikkat çekti.

        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya yara alarak başladı.

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        Portekiz'de Cristiano Ronaldo, etkisiz oyunuyla dikkat çekerken; karşılaşma boyunca 3 şut çekti ve hiçbiri çerçeveyi bulmadı.

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        DIOGO COSTA'YLA TARTIŞTI

        Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo'nun golüne sinirlendi ve takım arkadaşı Diogo Costa ile tartıştı. İkili, tartışarak soyunma odasının yolunu tuttu.

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        6 KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

        Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, 6 defa ile Dünya Kupası'na en fazla katılan ve forma giyen ikinci isim oldu (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026). Bu başarıyı sağlayan bir diğer isim ise futboldaki en büyük rakibi Lionel Messi...

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        MESSI HAT-TRICK'LE BAŞLADI

        Buna karşın Arjantin'de Lionel Messi 3, Norveç'te Erling Haaland 2, İngiltere'de Harry Kane 2 ve Fransa'da Kylian Mbappe de 2'şer gol atarak takımlarını sırtlayan isimler oldu.

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        10 MAÇTIR GOLÜ YOK

        Deneyimli futbolcu, Portekiz Milli Takımı formasıyla sahaya çıktığı son 10 maçta ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

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        EN YAŞLI OYUNCU OLARAK TARİHE GEÇTİ

        41 yaşındaki yıldız Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında ilk 11'de başlayarak, kaleciler hariç Dünya Kupası'nda ilk 11 başlayan en yaşlı futbolcu oldu.

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