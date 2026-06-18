4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
Karaman'da, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Mehmet Mustafa, 5 yaşındaki Mehmet Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol kardeşler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yan yana toprağa verildi. Kesmekaya Mahallesi Mezarlığı'nda ağıtlar yükseldi
Karaman'da, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında yürek yakan kaza yaşandı. M.İ. yönetimindeki otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına yuvarlandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÜÇ KARDEŞ KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin yardımıyla baba, anne ve 2 çocukları otomobilden kurtarılırken, Mehmet Mustafa (4), Ramazan (12) ve Mehmet Sinan İzol (5) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK TEDAVİYE ALINDI
Yaralı aile bireyleri ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Kazada yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine getirildi.
Dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş, Siverek ilçesine bağlı Kesmekaya Mahallesi Mezarlığı’nda gözyaşları ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi.