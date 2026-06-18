Konut satışında bayram freni

TÜİK verilerine göre; mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 gerilemeyle 93 bin 333 konut satıldı. Haziran 2024'ten beri en düşük satış rakamına ulaşıldı. 2021'den beri en düşük mayıs satışı gerçekleşti.

Düşük satış rakamında mayıs ayındaki bayram tatilleri etkili oldu. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hafta içi günlere denk gelirken, Kurban Bayramı tatili nedeniyle de ayın son haftası resmi tatil oldu.

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Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 oranında azalarak 73 bin 579 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

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YABANCILARA BİN 387 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 oranında azalarak bin 387 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalarak 7 bin 68 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 268 ile Rusya Federasyonu, 125 ile İran ve 88 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA YÜZDE 30,9 GERİLEDİ

İş yeri satışları da mayısta önceki yıla göre yüzde 30,9 düşerek 11 bin 434 adet oldu.

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 3 bin 255 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında azalarak 8 bin 179 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 oranında artarak 536 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 oranında azalarak 10 bin 898 oldu.