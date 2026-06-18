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        Haberler Magazin Haluk Levent'e 70 milyon liralık ceza - Magazin haberleri

        Haluk Levent'e 70 milyon liralık ceza

        Şarkıcı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlenmesi nedeniyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, 2 ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmederken, Levent'e çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        70 milyon liralık ceza

        Şarkıcı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği 2 çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Bugün, İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi 5. Celsesi görülen duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı. Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

        Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirilmesine karar verildi.

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