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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İstanbul haberler: Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa 37 yıl 6 ay hapis cezası | Son dakika haberleri

        Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa 37 yıl 6 ay hapis cezası

        İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren ve 6 kişiyi yaralayan F.S.B. hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığa "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ceza 24 yıl hapse çevrildi. Sanık ayrıca diğer suçlardan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis

        Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren ve 6 kişiyi yaralayan Furkan Samet Bakalım'a, "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olay tarihinde 17 yaşında olan sanığın cezası 24 yıl hapse çevrilirken, diğer suçlardan da 13 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, herhangi bir indirim uygulamazken tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        DAVADA KARAR AÇIKLANDI

        DHA'daki habere göre; Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım(17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

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        Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Bakalım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

        Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.

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        Duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler izleyici olarak yer aldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından okul içerisinde çeşitli öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılarda bulunduğunu belirterek F.S.B'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        İNDİRİM UYGULANMADI

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık F.S.B.'nin Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

        Mahkeme, sanık F.S.B.'yi diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

        Mahkeme heyeti, M.A.'ya yönelik 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

        TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

        Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olayda kullanılan bıçağın müsaderesine hükmeden heyet, bazı dijital materyallerin ise dosyada delil olarak saklanmasına karar verdi.

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        #istanbul
        #çekmeköy
        #Fatma Nur Çelik
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