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        Haberler Magazin 'Halka'nın 'Samara'sı Daveigh Chase hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Halka'nın 'Samara'sı Daveigh Chase hayatını kaybetti

        'Halka' filminin 'Samara'sı ABD'li ünlü oyuncu Daveigh Chase, yetersiz beslenme şikayetiyle kaldırıldığı hastanede menenjit ve kan enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        'Halka' (The Ring) filminde hayat verdiği 'Samara' karakteriyle tanınan oyuncu Daveigh Chase, 35 yaşında vefat etti.

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        TMZ'nin haberine göre; Chase, bu ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinde menenjit ve kan enfeksiyonu geçiren oyuncunun, yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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        Daveigh Chase'in erkek arkadaşı, oyuncunun bir süre hastanede tedavi gördüğünü ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

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        Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlayan Chase, 2002 yapımı 'Lilo & Stitch' filminde 'Lilo' karakterini, Oscar ödüllü animasyon filmi 'Ruhların Kaçışı'nda (Spirited Away) ise 'Chihiro' karakterini seslendirerek geniş kitlelerce tanındı. Chase, özellikle 'Halka' filmindeki unutulmaz 'Samara' performansıyla MTV Film Ödülleri'nde 'En İyi Kötü Karakter' ödülüne layık görüldü. Oyuncu ayrıca HBO'nun sevilen dizisi 'Big Love'da beş sezon boyunca 'Rhonda Volmer' karakterini canlandırdı.

        Fotoğraflar: Avalon

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        #Daveigh Chase
        #halka
        #Samara
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