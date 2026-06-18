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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaydı! Mersin'de kayıp olarak aranan gençten acı haber - Son dakika Mersin haberleri | Son dakika haberleri

        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!

        Mersin'in Mut ilçesinde uzun süre haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın, motosikletle kaza geçirip hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yakınları, genci, şarampoldeki sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!

        Mersin'de edinilen bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi’nde ikamet eden ve Sertavul Yaylası’ndaki bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat’tan (19) haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

        SAZLIK ALANDA ÇUKURA DÜŞMÜŞ

        Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde arama yapan yakınları, gencin şarampoldeki sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette buldu.

        OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

        ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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