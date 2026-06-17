İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dehşet saçan olay akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5-6 kişilik genç grubuna silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA POLİS OLAY YERİNDE

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı 5 kişiye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan ya da saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.