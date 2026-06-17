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        Haberler Gündem İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı

        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı

        İstanbul Eyüpsultan'da silahlı saldırı gerçekleşti. Parkta duran 5-6 kişilik genç grubuna ateş açıldı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi

        Giriş: 17 Haziran 2026 - 21:08 Güncelleme:
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        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dehşet saçan olay akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5-6 kişilik genç grubuna silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

        ÇOK SAYIDA POLİS OLAY YERİNDE

        İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı 5 kişiye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan ya da saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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