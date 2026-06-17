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        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik Zabrze

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İsviçre'deki kura çekimi sonrasında Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilirken, bu turda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşti.

        Fenerbahçe rakibiyle ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.

        Sarı-lacivertliler rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

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