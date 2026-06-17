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        Haberler Keşfet Dünya Kupası’nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor? Yeşil sahalardaki ortak görüntünün nedeni ortaya çıktı

        İlk maçtan beri herkes bunu konuşuyor: 2026 Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?

        2026 Dünya Kupası'nda yeşil sahalarda takımlar farklı olsa da futbolcuların ayaklarındaki renk neredeyse tamamen aynı: Parlak pembe! Peki, turnuvanın ilk gününden beri herkesin gözüne çarpan bu tek renk hakimiyetinin arkasında estetik bir tercih mi yatıyor, yoksa dev markaların yıllar öncesinden şekillendirdiği görünürlük ve tasarım stratejileri mi? İşte nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürüyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı organizasyon, Türkiye’nin 24 yıllık hasretinin ardından sahne almasıyla ülkemizde de bambaşka bir coşkuyla takip ediliyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası’nda dikkat çeken tek şey ise skorlar ya da yıldız futbolcular değil. Turnuvanın ilk günlerinden itibaren tribünlerde, ekran başında ve sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri futbolcuların tercih ettiği parlak pembe kramponlar oldu. Sahada farklı takımlar karşı karşıya gelse de oyuncuların ayaklarında benzer tonların öne çıkması, bu ortak tercihin arkasında yalnızca estetik bir yaklaşım mı yoksa daha büyük bir strateji mi olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

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        PEMBE KRAMPONLAR DÜNYA KUPASI SAHASINI ELE GEÇİRDİ

        Bir zamanlar krampon denildiğinde akla sadece tek bir renk gelirdi: Siyah. Ancak son çeyrek asırda büyük markaların kalabalıktan sıyrılma yarışıyla sahalar adeta bir gökkuşağına döndü.

        Ne var ki 2026 Dünya Kupası ile birlikte bu renk çeşitliliği yerini yeniden ortak bir tercihe bırakmış gibi görünüyor. Bu kez tercih edilen renk ise siyah değil, parlak pembe.

        Turnuvanın açılış mücadelesi olan Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçta sahaya çıkan hemen her futbolcunun ayağındaki pembe kramponlar, bu akımın en somut kanıtı oldu.

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        MARKALAR PEMBENİN YÜKSELİŞİNİ NASIL ÖNGÖRDÜ?

        Geçmişte genellikle daha sade, siyah ve beyaz tasarımları tercih eden sektör lideri markalar, bu yaz en yeni koleksiyonlarında cesur ve canlı renklere yöneldi. Peki, dünyanın en büyük spor giyim markalarının pembe kramponlara yönelmesinin arkasında ne vardı?

        Küresel tüketici trendlerini analiz eden WGSN, henüz 2024 yılında "Elektrik Fuşya" tonunun 2026 yaz sezonunun belirleyici renklerinden biri olacağını öngörmüştü.

        Şirket, bu rengi “kinetik ve dijital bir kaliteye sahip canlı bir neon” ve “pembe ile mor arasında yer alan parlak bir ton” olarak tanımladı. Tasarımcıların bu tahminden ne ölçüde etkilendiği bilinmese de ortaya çıkan sonuç tesadüften çok daha fazlasına işaret ediyor.

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        FUTBOL VE MODA ARASINDAKİ BAĞ HER GEÇEN GÜÇLENİYOR

        Bir futbol kramponunun tasarım ve üretim yolculuğu, raflara çıkmadan yaklaşık iki yıl önce başlıyor.

        Üreticiler bu süreçte hangi renklerin, temaların ve tarzların moda olacağını öğrenmek için genellikle WGSN gibi trend tahmincilerine danışıyor.

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        Futbol dünyasında pembe krampon rüzgarının esmesinde, yeni nesil futbolcuların önceki jenerasyonlara kıyasla dikkat çekici tasarımları giymeye çok daha açık olması da büyük rol oynuyor.

        Ancak markaların bu tonda buluşmasının arkasında estetikten çok daha pratik bir neden yatıyor.

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        ASIL NEDEN: PEMBENİN GÖRÜNÜRLÜK AVANTAJI

        Şirketlerin pembe renkte karar kılmasının en basit ve etkili sebebi, bu rengin futbol sahasının yeşil çimleriyle mükemmel bir zıtlık (kontrast) oluşturması.

        Pembe renk, maçı televizyondan izleyen, stadyumda oturan veya telefon ekranında sosyal medyayı kaydıran herkesin anında dikkatini çekiyor. Bu parlak ton, ağır çekim tekrarlarda veya stadyumun güçlü ışıkları altında bile net bir görünürlük sağlıyor.

        Ancak tüm üreticiler aynı rengi seçtiği için turnuvada rakiplerinden sıyrılmak isteyen markaların işi bu kez eskisine göre çok daha zor olabilir.

        Haber kaynak: BBC

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