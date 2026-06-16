Elon Musk’ın uzay imparatorluğu 3 trilyon dolara dayandı

SpaceX’in yükselişi artık sadece roket fırlatmalarından ibaret değil; Wall Street’in en parlak yıldızı haline geldi. Bir zamanlar “imkansız projeler” olarak görülen uzay hayalleri, bugün trilyonlarca dolarlık piyasa değeriyle somut bir başarı öyküsüne dönüştü.

Elon Musk’ın liderliğinde SpaceX, Tesla’daki elektrikli araç devrimini, X platformundaki dönüşümü ve xAI girişimini tek bir ekosistemde birleştirerek geleneksel teknoloji devlerini birer birer geride bırakıyor. Halka arz sonrası hisselerin %54’ün üzerinde prim yapmasıyla yaşanan muazzam momentum, tek günde Apple ve Tesla gibi devlerin işlem hacmini aştı. Bu yükseliş, SpaceX’i doğrudan Amazon’un önüne taşırken, artık gözler dünyanın en değerli şirketi unvanı için Nvidia ile yapılacak kapışmada.

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SPACEX’İN PİYASA DEĞERİ PATLAMASI

SpaceX, resmi olarak Amazon’u piyasa değeriyle geçti. 135 dolarlık halka arz fiyatının üzerinde %54’ten fazla yükselen hisseler, şirketin piyasa değerini yaklaşık 2,8 trilyon dolara taşıdı. Bu rakamla Amazon’un 2,66 trilyon dolarlık değerlemesini geride bırakan SpaceX, dünyanın beşinci en büyük şirketi konumuna yükseldi.

After-hours (Piyasa sonrası işlemlerde) hisse fiyatı 229,85 dolara kadar çıkarak şirket değerini kısa süreliğine 3 trilyon doların üzerine taşıdı. Bu seviye, Amazon ve Microsoft’u aynı anda geçmesi anlamına geliyordu. Sabah itibarıyla hisseler 201,30 dolar seviyesinden işlem görse de SpaceX, Apple, Alphabet ve Nvidia’nın ardından beşinci sırada yer alıyor.

İLK 10’DA İKİ MUSK ŞİRKETİ

SpaceX’in bu tarihi atılımıyla birlikte Elon Musk, ilk 10’daki iki şirketin sahibi konumuna güç katmış oldu. SpaceX’in Amazon’u geçerek 5. sıraya yerleşmesine ek olarak Tesla da listede güçlü bir konumda yer alıyor. Böylece Musk, aynı anda iki farklı sektörde (uzay ve otomotiv) trilyon dolarlık devleri yöneten tek isim oldu. Bu durum, Musk imparatorluğunun Wall Street üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

NVIDIA’YI GEÇMEK İÇİN GEREKEN HİSSE FİYATI 395 DOLAR OLARAK HESAPLANIYOR

SpaceX’in yaklaşık 13,076 milyar hisse senedi dolaşımda bulunuyor. Zirvedeki Nvidia’yı yakalaması için gerekli hesaplamalar da şu şekilde oluyor...

300 dolar seviyesine erişmeyi başarırsa şirket değeri yaklaşık 4 trilyon dolara yaklaşacak. 333 dolar civarında Apple’ın mevcut piyasa değerini geçebilecek. 343 dolar ile Alphabet’i geride bırakıp dünyanın ikinci en değerli şirketi olabilecekken, dünyanın bir numarası olmak için ise hisse fiyatının yaklaşık 395 dolara ulaşması gerekiyor. Bu seviye, Nvidia’nın 5,14 trilyon dolarlık devasa değerlemesini aşmak demek.

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Bazı analizlere göre bu hedef 753 ila 1.323 dolar bandı arasında da değişebiliyor; kesin rakam hisse sayısına göre farklılık gösteriyor.

YAKLAŞAN ARZ BASKISI

Elbette bu destansı yükselişin önünde önemli riskler de bulunuyor. En kritik konu, hisse arzındaki kilitlenme (lock-up) mekanizması. Genel hissedarlar için 180 günlük kilitlenme süresi uygulanırken, Elon Musk ve bazı büyük yatırımcılar için bu süre 366 güne çıkıyor. Musk’ın tüm hisseleri bu kapsamda ve erken serbest bırakma istisnası bulunmuyor. İlk çözülmeler 2026 ikinci çeyrek kazançlarının ardından başlayacak.

Şu anda piyasada dolaşan serbest hisse (float) miktarı oldukça sınırlı. Bu durum, her güçlü rallide arz baskısı oluşturma potansiyeli taşıyor ve volatiliteyi artırabilir.

UZUN VADEDEKİ POTANSİYEL

SpaceX’in bu yükselişi, yalnızca uzay sektöründeki başarılarıyla sınırlı değil. Starlink’in küresel internet erişimi, Starship projesinin ilerlemesi ve xAI ile entegre yapay zeka çalışmaları, şirketi klasik teknoloji devlerinden ayıran en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Analistler, bu entegre ekosistemin uzun vadede çok daha büyük değer yaratma potansiyeli taşıdığını vurguluyor.

SpaceX’in Amazon’u geçmesi, Elon Musk imparatorluğunun yeni bir çığır açtığının da güçlü bir işareti. Bir zamanlar “çılgın” olarak nitelendirilen vizyonlar, bugün trilyonlarca dolarlık piyasa değeriyle gerçeğe dönüşüyor.

Bununla birlikte SpaceX, Nasdaq'taki blockbuster halka arzının hemen ardından büyük bir hamle yaparak, popüler yapay zeka kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Bu anlaşma, Elon Musk'ın roketlerden yapay zekaya uzanan imparatorluğunu güçlendirirken xAI'ye kodlama alanında önemli bir sıçrama sağlayacak ve Cursor'a devasa hesaplama gücü katması da hedefleniyor.