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        Haberler Sağlık Aynı anda 16 ameliyat! İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakilde tarihi başarı- Haberler

        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde dünyada bir ilke daha imza atıldığını, Prof. Dr. Yılmaz ve ekibinin gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hekimleriyle gurur duyduklarını belirtti.

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, "İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde, dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı" ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı" ifadelerini kullanan Memişoğlu, Türkiye'nin, İnönü Üniversitesinde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldiğini bildirdi.

        Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizde yılda yaklaşık 1800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300'den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz."

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