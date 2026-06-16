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        Haberler Dünya Son dakika: Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz | Dış Haberler

        Son dakika: Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz

        ABD Başkanı Trump, "İran ile harika bir anlaşma yaptık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz" açıklamasını yaptı. İran'ın bu anlaşmayla asla nükleer silah sahibi olmayacağını söyleyen Trump, "İran'da rejim değişikliğine inanmıyorum. Bu yıllar sürer" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ve ABD arasında gerçekleşen anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

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        İran ile harika bir anlaşma yaptıklarını ve artık ikinci aşamaya geçtiklerini söyleyen Trump, "İran'a yatırım yapmıyoruz ama adil bir anlaşmamız var. İran'ın şu an rasyonel bir liderliği var" dedi.

        Trump, bu anlaşmayla İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ifade etti, "Nükleer isterlerse cehennemi yaşarlar" diye konuştu.

        İran'da bir rejim değişikliğine inanmadığını, bunun yıllar süreceğini söyleyen Trump, "Obama döneminde 2015 yılındaki P5+1 nükleer anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık İran 5 yıl önce nükleer sahibi olurdu. Ben bu anlaşmayı 2018'de sonlandırdım" açıklamasını yaptı.

        İsrail'le ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, "Ben olmasam İsrail olmazdı. Lübnan'da saldırı olması da hiç hoşuma gitmedi. Netanyahu biraz daha sorumluluk sahibi olmalı. Eğer İsrail Hizbullah'a saldırılarında sivilleri öldürüyorsa Hizbullah'la Suriye ilgilensin" dedi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de konuşan Trump, "Rusya bir anlaşma yapmalı. Putin ve Zelenskiy arasında birçok ihtilaf var. Her iki taraftan onlarca insan hayatını kaybediyor. Ben bunun böyle olmasını istemiyorum" dedi.

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