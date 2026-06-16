MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze yıllardır abluka, açlık, yıkım ve ölümle sınanmıştır. İsrail ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, ABD-İran mutabakatının dahi karşısında durmaktadır. 7 Ekim sonrasında İsrail yönetiminin izlediği politika sabır taşlarını çatlatmıştır. İsrail, ölüm ve intikam makinesi siyasetine dönüşmüştür. Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır.

"BM ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

Dünyanın içinde bulunduğu bu hazin tablo karşısında sorguya çekilmesi gereken kurumlardan biri Birleşmiş Milletlerdir. Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.

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"HÜRMÜZ HERHANGİ BİR SU YOLU DEĞİLDİR"

Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Hürmüz, enerji arzının, küresel ticaretin, deniz güvenliğinin, gıda fiyatlarının ve bölgesel istikrarın nabzının attığı stratejik bir geçittir. Bu hattaki gerilim yalnızca Körfezi değil Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyayı ekonomik ve siyasi türbülans içine sürüklemiştir."

ABD-İRAN ANLAŞMASI

Böylesine karanlık ve karmaşık bir tablonun ortasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir. Diploması kapısının aralanması tedbiri kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir."