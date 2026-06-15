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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha fenomen oldu: Takipçi sayısı 5 milyonu aştı! - 2026 FIFA Dünya Kupası haberleri

        Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha fenomen oldu: Takipçi sayısı 5 milyonu aştı!

        2026 Dünya Kupası'nın sürpriz sonuçlarından biri H Grubu'nda yaşandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil Burun Adaları'nda 7 kurtarışla yıldızlaşan 40 yaşındaki kaleci Vozinha maçın en iyi oyuncusu seçildi. Vozinha'nın mücadele öncesi 46 bin olan takipçi sayısı mücadele sonrasında 5 milyonu aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 23:30 Güncelleme:
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        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!

        2026 Dünya Kupası H Grubu açılış karşılaşmasında Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Avrupa şampiyonu İspanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları ile ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken mücadeleye Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha damga vurdu.

        7 KURTARIŞ YAPTI

        Maçtan 1 puanla dönen İspanya, Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'yı geçemedi. Tecrübeli kaleci 7 kurtarış ile futbolseverleri kendine hayran bıraktı ve maçın adamı seçildi.

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        TAKİPÇİ SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

        Maç sırasında ve sonrasında Vozinha’ya olan ilgi sosyal medyaya da yansıdı. Brezilya’da yapılan yayınlarda izleyicilere Vozinha’yı takip etme çağrısı yapıldı ve tecrübeli kalecinin takipçi sayısı dakikalar içinde büyük artış gösterdi.

        Mücadele öncesi Instagram'da 46 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın maç bitişinde takipçi sayısı 5 milyonu aştı. Böylece Yeşil Burun Adaları’nın tarihi gecesi, sahadaki futbol hikayesinin ötesinde küresel bir sosyal medya fenomenine de dönüştü

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Vozinha, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları da büyük sevinç yaşadı.

        "ANNEM VİZE YÜZÜNDEN GELEMEDİ"

        40 yaşındaki kaleci Vozinha, annesinin vize masrafları nedeniyle maça gelememesinden dolayı gözyaşlarına boğuldu.

        Maçtan sonra basına konuşan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi, birkaç yıl önce vefat ettiler." dedi.

        Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, "Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.

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