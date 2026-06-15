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        Haberler Magazin SON DAKİKA! Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti! Ece İrtem neden vefat etti?

        Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti

        Son olarak 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Işıl' karakteriyle tanınan Ece İrtem, dün 35 yaşında hayata veda etti. İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Hayatını kaybetti

        Ece İrtem'den acı haber geldi. Önceki gün 35'inci yaşına giren İrtem, evinde ölü bulundu.

        Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi.

        İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.

        Ece İrtem'in vefatının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

        Özge Özpirinçci: Sandık Kokusu setinde tanıştım kendisiyle ve her sahnemizde çok keyif aldım! "Ojelerin ne kadar güzel" dediğim günün ertesi günü sete bana hediye olarak aynı ojeden alıp gelmişti. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır versin. Başımız sağ olsun.

        Meriç Aral: Canım Ece'yi kaybettiğimizi öğrendim. Çok ama çok üzgünüm, çok şaşkınım. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Canım Ece, çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun güzeller güzeli, yetenekli arkadaşım.

        Şahan Gökbakar: Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Ece... Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

        Necip Memili: Canım arkadaşım, güzel partnerim, güzel kardeşim; çok çok üzgünüm. Allah mekanını cennet etsin, ailene sabır versin.

        Selin Türkmen: Yattığın yer incitmesin Ece.

        Şebnem Bozoklu: Çok üzgün ve şaşkınım. Huzurla uyu güzel kız. Allah rahmet eylesin.

        Taner Rumeli: Çok üzücü, çok! Mekanın cennet olsun.

        Bekir Aksoy: Başımız sağ olsun, çok erken bir veda.

        Serkan Rutkay Ayıköz: Yattığın yer incitmesin Ece.

        Serkay Tütüncü: Ah Ece... Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun.

        Rahimcan Kapkap: Eski rol arkadaşım Ece İrtem’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun, çok üzgünüm...

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        İrtem, son olarak 'Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Işıl' karakteriyle ekranlarda yer almıştı.

        ECE İRTEM HAKKINDA

        15 Haziran 1991'de Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul'a geldikten sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi bünyesinde oyunculuk eğitimi aldı. 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki rolüyle geniş çevrelerce tanındı. Oyuncu daha önce de 'Yeni Gelin', 'Şeref Sözü', 'Payitaht Abdülhamid' ve 'Kertenkele' dizilerinde de rol aldı.

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        #kızılcık şerbeti
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