19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek: ABD ve Avrupa'da halk sıra dışı önlemler alıyordu

KORKUYA İSİM BİLE BULUNDU: TAPHOPHOBIA

Bu korku zamanla o kadar yaygınlaştı ki özel bir isimle anılmaya başlandı: “Taphophobia”. Yani ölü sanılarak gömülme korkusu.

PubMed’de yayımlanan akademik çalışmada, 19. yüzyılda bu korkunun Avrupa’da geniş kitleleri etkilediği ve insanların gömülmeden önce günlerce bekletilmeyi vasiyet ettiği anlatılıyor. Bazı aileler cenazelerin hemen defnedilmesini istemiyor, ölümün kesinleşmesi için zaman geçmesini bekliyordu.

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