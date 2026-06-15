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        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı

        İran ile ABD'nin dijital ortamda mutabakat zaptını imzaladığı bildirildi. ABD tarafından Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance anlaşmayı imzalarken, İran tarafından ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf imzayı atan isim oldu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı

        Üst düzey ABD'li bir yetkili, düzenlediği telekonferansta ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

        Yetkili, İran'la mutabakat zaptına ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Vance'in, İran tarafında ise Meclis Başkanı Kalibaf'ın imza attığını söyledi.

        ABD'li yetkili, "Bu mutabakat, müzakerelerimizin ve ilişkilerimizin gelecekte nasıl işleyeceğine dair bir çerçeve sunuyor. İranlılar nükleer programları, nükleer silah üretmediklerinin doğrulanması ve bölgedeki radikalizm ile terörizme finansman sağlamamaları konularında bizimle ne kadar işbirliği yapmaya istekli olurlarsa, dünya ekonomisine o kadar sıcak karşılanacaklar." dedi.

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        Mutabakatın detayları 1-2 gün içinde açıklanacak

        ABD ile İran arasındaki mutabakatın detaylarının 24 ila 48 saat içinde kamuoyuna açıklanacağını kaydeden yetkili, bu detaylarla birlikte herkesin mutabakatı daha iyi kavrayacağını söyledi.

        ABD'li yetkili, bu mutabakatın imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın derhal gemi trafiğine açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının da hızlıca kaldırılacağını belirtti.

        Hürmüz Boğazı'nın normal deniz trafiğine dönmesinin birkaç hafta içinde hemen mümkün olmayacağını vurgulayan yetkili, bununla birlikte trafiğin her geçen gün artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        "Umuyorum iyi ilişkilerimiz olacak"

        ABD Başkanı Donald Trump ise, "Umuyorum İran ile iyi ilişkilerimiz olacak." ifadesini kullanırken, petrol fiyatlarındaki düşüşün ve borsadaki yükselişin önemli olduğunu belirtti.

        Trump, İran ile cuma günü gerçekleşmesi beklenen imza törenine katılma ihtimali olduğunu söyledi.

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