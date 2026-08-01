Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da arıların yuvasına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü

        Isparta'da arıların yuvasına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü

        Isparta'nın Davraz mahallesinde 51 yaşındaki Zafer Kaya atölyesine yuva yapan arıların kovanına sıcak su döktü. Kovandan çıkan eşek arıları Kaya'yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya doğumgününde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 13:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü

        Isparta'da mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya (51), yuvasına sıcak su döktüğü eşek arılarının saldırısına uğradı. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra, bugün, doğum gününde hayatını kaybetti.

        Davraz Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, geçen hafta cumartesi günü atölyesinde müşterilerini tedirgin eden eşek arısı yuvasına sıcak su döktü. Yuvadan çıkan arılar Kaya’yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

        Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce 2 çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

        Kaya'nın cenazesi Davraz Mahallesi Erenler Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İşletme sahibi 800 bin lira ceza yemesine sebep olan ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ortağı olduğunu belirten kişi, üç yıl içerisinde iki kez yüksek sesle müzik yayını gerekçesiyle yazılan 839 bin liranın üzerindeki cezaya tepki amaçlı, otomobille getirdiği ses sistemini çalışanlarıyla birlikte araçtan indirip üzerine b...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        Açıkta bekleyen gıdalar tehlike saçıyor
        Açıkta bekleyen gıdalar tehlike saçıyor
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        Yürek burkan veda
        Yürek burkan veda
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık