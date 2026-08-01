Isparta'da arıların yuvasına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ortağı olduğunu belirten kişi, üç yıl içerisinde iki kez yüksek sesle müzik yayını gerekçesiyle yazılan 839 bin liranın üzerindeki cezaya tepki amaçlı, otomobille getirdiği ses sistemini çalışanlarıyla birlikte araçtan indirip üzerine b... Daha Fazla Göster

Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ortağı olduğunu belirten kişi, üç yıl içerisinde iki kez yüksek sesle müzik yayını gerekçesiyle yazılan 839 bin liranın üzerindeki cezaya tepki amaçlı, otomobille getirdiği ses sistemini çalışanlarıyla birlikte araçtan indirip üzerine benzin dökerek ateşe verip kayda aldı. Belediye görevlilerinin yangın tüpleriyle müdahale sonucu alevler söndürülürken, belediyeden yapılan açıklamada , " Gürültü seviyesinin yasal sınır değerleri aştığı yeniden tespit edilmiş ve aynı fiili 3 yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması nedeniyle işletmeye 839 bin 018 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. (İHA) Daha Az Göster