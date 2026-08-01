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        İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak

        İstanbul'da Yenikapı'da 3-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
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        İstanbul'da, Yenikapı'da gerçekleştirilecek programlar kapsamında bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek programlar kapsamında bugünden itibaren 3-10 Ağustos hariç 16 Ağustos'a kadar kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        Bu kapsamda saat 12.00'den program bitimine kadar sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç kısımda kalan tali yol kapalı olacak.

        Alternatif güzergah olarak sahil, Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

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