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        Trabzonspor'dan Salah'a 2 yıllık teklif!

        Beşiktaş'ın görüşmeleri askıya aldığı Muhammed Salah için Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldıza 2 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan Salah bombası!

        Trabzonspor'da Muhammed Salah harekatı başladı... Beşiktaş'ın bir süre önce transfer görüşmelerini askıya aldığını açıkladığı Mısırlı yıldız için bordo-mavili kulüp harekete geçti.

        Karadeniz ekibinin 34 yaşındaki dünya yıldızına 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

        Gazeteci Hasan Tüncel'in aktardığı bilgilere göre; taraflar arasındaki görüşmeler bu sabah başlarken, Trabzonspor Salah'a yıllık 17 milyon Euro maaş teklif etti.

        Dev transfer operasyonunda ilk resmi teklifini ileten bordo-mavili yönetimin şimdi Salah cephesinin cevabını beklemeye başladığı kaydedildi.

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