Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği 3 bin 901 operasyonda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

7 AYDA 41,3 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre; Gümrükler Muhafaza ekiplerinin operasyonlarında 41,3 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 727 bin makine aksamı, 923 bin 858 elektrik-elektronik eşya ve 4 milyon 865 bin tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca tütün mamulleri, tarihi eser, akaryakıt ve tekstil malzemeleri de yakalandı.

8,1 MİLYAR LİRALIK YAKALAMA

Temmuz ayında ise 469 farklı operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 8 milyar 165 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Operasyonlarda 3,3 ton uyuşturucu madde, 73 bin 347 tıbbi malzeme, 2,5 ton akaryakıt ve 84 araç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet oluşturan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmeyeceği belirtildi.