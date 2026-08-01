Rafael Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev rakip!
Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Rafael Leao için İngiltere basınından flaş bir iddia geldi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Portekizli yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü.
Rafael Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a dişli rakip... İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham da Leao için transfer yarışına girdi.
BBC'de yer alan habere göre, Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Savinho'nun yanı sıra bir hücum oyuncusunu daha kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.
Haberde, De Zerbi'nin ismini özellikle açıklamadığı ikinci hücum oyuncusunun kimliğiyle ilgili çeşitli ihtimaller üzerinde durulurken, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao da adaylar arasında gösterildi.
OSIMHEN DE LİSTEDE
BBC, Tottenham'ın gündemindeki diğer olası isimler arasında Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola, Manchester United'dan Marcus Rashford, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Liverpool'dan Cody Gakpo ve Chelsea'den Pedro Neto'nun da bulunduğunu aktardı.
Öte yandan haberde, Tottenham'ın hangi oyuncu için resmi adım atacağının henüz netlik kazanmadığı ve Leao dahil tüm isimlerin şu aşamada ihtimal olarak değerlendirildiği vurgulandı.