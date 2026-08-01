Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Rafael Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev rakip!

        Rafael Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev rakip!

        Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Rafael Leao için İngiltere basınından flaş bir iddia geldi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Portekizli yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Rafael Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a dişli rakip... İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham da Leao için transfer yarışına girdi.

        2

        BBC'de yer alan habere göre, Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Savinho'nun yanı sıra bir hücum oyuncusunu daha kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

        3

        Haberde, De Zerbi'nin ismini özellikle açıklamadığı ikinci hücum oyuncusunun kimliğiyle ilgili çeşitli ihtimaller üzerinde durulurken, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao da adaylar arasında gösterildi.

        4

        OSIMHEN DE LİSTEDE

        BBC, Tottenham'ın gündemindeki diğer olası isimler arasında Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola, Manchester United'dan Marcus Rashford, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Liverpool'dan Cody Gakpo ve Chelsea'den Pedro Neto'nun da bulunduğunu aktardı.

        5

        Öte yandan haberde, Tottenham'ın hangi oyuncu için resmi adım atacağının henüz netlik kazanmadığı ve Leao dahil tüm isimlerin şu aşamada ihtimal olarak değerlendirildiği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Programa damga vurdu

        Fatih Sultan Mehmet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzanan kareografi gösterisi ilgi odağı oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        Yürek burkan veda
        Yürek burkan veda
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Tartışılan FIFA projesi iptal edildi
        Tartışılan FIFA projesi iptal edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gökyüzünde şölen... 'Ateş topları' gibi görünecek
        Gökyüzünde şölen... 'Ateş topları' gibi görünecek
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem