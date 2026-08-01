Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu'nda flaş açıklamalar! Sadettin Saran, Acun Ilıcalı, transfer, şampiyonluk, Leao...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, santrfor takviyesini önümüzeki hafta sonuna kadar bitireceklerini söylerken, gündemdeki Rafael Leao hakkında da konuştu. Aziz Yıldırım ayrıca, Sadettin Saran yönetiminin yaptığı harcamalara dikkat çekerek sert ifadeler kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Kendilerinden önce görev yapan Sadettin Saran yönetiminin yaptığı harcamalara dikkat çeken Yıldırım, Saran yönetimini adeta topa tuttu. Aziz Yıldırım ayrıca transfer çalışmaları ve Rafael Leao hakkında da önemli ifadeler kullandı.
Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM"
"Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin! Dünden beri yaşanan gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. 15 milyona yakın bir bedel alıyoruz yayın gelirinden. Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Şampiyonluk paylarını kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım. Bunu da herkes bilsin! Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptılar. Aslında dokunmayacaktım. İçeride bizim durumumuz ne, geçmişi bilelim ki geleceği bilelim. Ne para var ortada. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık!"
"TAŞ KANATIYOR, ELLERİMİZ KAN İÇİNDE"
"Geldiler suçlu gibi anlatmaya çalıştılar. Suçunuz var mı yok mu bir sonraki Divan Kurulu'nda anlatacağım. Birlik beraberlik sözünün arkasında durmaya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var, şahısların değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç geçirdiğine inanan bir insan olarak yeniden geldim, arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına koyduk. Taş bizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum, siz görüyor musunuz bilmem. Boşu boşuna bana, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Sizin muhalefetiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. 4-5 sene kalacağız diye gelmedik. İnsanlar düşüncelerini söylerken daha yumuşak daha samimi olursa bundan mutluluk duyarız."
"142 MİLYON EURO HARCAMA YAPMIŞLAR"
"142 milyon Euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek diyor ki arkadaş Ataşehir'den 42 milyon 600 bin Euro para gelmiş. Kayışdağı'ndan 5 milyon 632 bin Euro yine gelmiş. Toplam 50 milyon Euro üzerinde buraya kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın devletten 35 milyon dolara aldığı Kayışdağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yaptığı salonun arsasından geriye kalan, Murat Ülker'in "Fenerbahçe de kazansın" dediği, benim Emlak Konut'la Sayın Bakan Murat Kurum'la konuştuğum hadisenin başlangıcıdır. Övünmeyin para geldi falan diye, övünmeyin. Bu para bizden geldi. Övünmeyin! Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz."
"CHOBANI'NİN 2 SENELİK PARASINI ALMIŞSINIZ!"
"Bakın toplam yediğiniz para... Chobani'nin 2 senelik parasını, forma reklamını, adidas ile sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil. 1 yıl olsa sesimi çıkarmayacağım, zaten 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralar almışsınız. Konuşmayın, hata yaparsınız. Bizi de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var, araştırıyorum, soruşturuyorum. 2 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu yönetici arkadaşlar, evraka imza atmışsınız yönetici olarak. Beni tahrik etmeyin. Bakın konuşmuyorum ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Sayın Ali Koç'tan devraldığınızda, nasıl devraldığınızı anlatmadınız üyelere. Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim, bak neden söyleyeceğim? Burada (elindeki evrakları göstererek) çok şey var geçiyorum."
"KANTE'YLE BİR ANLAŞMA YAPMIŞSINIZ, HİÇ KİMSE ONU ALMAZ YA!"
"Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medyaya konuşuyor, yazıyor. Sen oradan atlıyorsun. Kante'yi aldığımız paraya satarız diyor. Sana yetki verdim! Haydi bakalım! Yetkiyi de şöyle veriyorum, bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa getirin, diğer borcu alacak havale edin. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, hiç kimse onu almaz ya. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz, imaj hakkı verirken de eğer bir yerden veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon Euro imajı karşılayacak. Yapmayın konuşmayın! Yardım edin satalım dersek açıklayın kamuoyuna. Yoksa konuşmayın siz, böyle bir hakkınız yok. Kante'nin yetkisini verdim, getir imzalayacağım. Ayıp! Böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz!"
"EN-NESYRI İÇİN SEVILLA'YA HAZİRAN SONUNDA 2 MİLYON 950 BİN EURO ÖDEDİK"
"En-Nesyri... Yahu kardeşim bu adamı almışız, hayırlı olsun. 19 milyona almışız. Bu arkadaş için tutmuşuz, bunun parasının bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra 2 milyon 950 bin Euro ödedik. Haziran sonunda limitleri açamıyoruz, lisans çıkaramayağız dediği için Çağdaş Bey, Sevilla'ya 2 milyon 950 bin Euro gönderdim. Anlayın Euro. O kadar doluyuz ki... Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon Euro harcama yaptık. Bilin yani, bilin! 65 milyon Euro harcama yaptık."
"LOCALARI SATTILAR, PARALARINI YEDİLER"
"Giden yönetimden bize ne kaldı, birkaç şey kaldı. Loca kaldı. 12-18 tane loca kaldı, o miktarda. Geri kalanı hem Ali Bey hem Sadettin Bey döneminde satıldılar, aldılar paralarını yediler. Bize ne kaldı, yayın parası, saha kenarı reklam... Bize diyorlar ki 200 milyon Euro borç var, para da var, halledersiniz diyorlardı. Nasıl halledeceğiz, gelin anlatın bana. Yapmayın ya! Gittiniz bak, ayrıldıktan sonra ben stadyuma gelmedim. Rahatsız olur insanlar diye. Gelseydim başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Benim 2 tane locam vardı. Bu stadyumun yapımında benim ve arkadaşlarımın emekleri oldu. Seçimi kaybettik, 2 locamı bırakıp ayrıldım."
"ACUN ILICALI BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ"
"Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 (850 bin Euro) mi 875 (875 bin Euro) mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e (1 milyon 900 bin Euro) yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder."
"FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN 10 SENE UĞRAŞTIM"
"Devlet saha kenarında maç hasılatlarından yüzde 7, saha kenarı reklamlarından yüzde 10 alıyorlar, sporcuların yüzde 40 vergisi var. Sporculara verilen verginin 8-9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir kanun çıkarmıştık, bu vergilerin amatör şubelere harcanmasıyla ilgili. Şimdi değişmiş, bu paranın yüzde 50'si olmuş. Bunun değişmesi lazım. Fenerbahçe Üniversitesi için 10 sene uğraştım. 50 milyon lira teminat lazımdı, 8 evi teminat yaptık, sağdan soldan hisse senedi şu bu... Şimdi bakıyoruz, Hüseyin Bey ile konuşacağız."
"SANTRFORU BU HAFTA BİTİRİRİZ"
"Hüseyin Bey, Fenerbahçe 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş, Orhan Bey söyledi bana bu sözü. Düşünün, düşünün! Parayı öyle verdi, çizdi mizdi diye bakmayın. Nerede kolej, nerede kolejiniz! Niye sormuyorsunuz bu kolej nerede diye, niye sormuyorsunuz! Fenerbahçe'ye sahip çıkın! Sahip çıkmıyorsunuz, sahip çıkmıyorsunuz! Kusura bakmayın tamam mı! Benim Fenerbahçe'den beklentim yok, hiçbir beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya, onlar için. Her şeyimi koyacağım ortaya şampiyon yapacağım! Bu yol zorlu bir yol. İnşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz."
İRFAN CAN KAHVECİ TEPKİSİ
"Bu YouTube'cularla ilgili bir şey söyleyeceğim. Devlet de duysun beni. Önce Mehmet Arslan. Instagram'a bakmam, onlarla işim yok. Kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım, ona bakayım diye. Yılların deneyimli gazetecisi, yazıyor 'Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile konuştu. İrfan Can'ı kovalım' demişim. Niye kovuyoruz abi ya, niye kovuyoruz ya. Senin bir derdin varsa İrfan Can ve İsmail Kartal'la, kendi düşünceni yaz, beni kullanma. Yalan yazıyor yalan! Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradı, nasılsın iyi misin dedim, bir şeyler konuştuk ama sporcularla ilgili değil, bu konularla ilgili. Ayıp vallahi ayıp, Mehmet Arslan ayıp, yakışmıyor sana! Bu YouTube'cular var, Doktor No diyormuş, bilmem kim 3 tane, beni tenkit etmek kolay, edin, ben ortadayım, gizlim saklım yok, aile hayatım belli, işim belli. Bana hakaret etmeden söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz! Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlarım onları şikayet edecek savcılığa!"
"BAK, ŞEREFSİZİM EVLERNE GİDERİM!"
"Devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım! Artık sosyal medyada terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine giderim, bak şerefsizim diyorum. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. 12-13 yaşında çocuk ne yapmış, Fenerbahçe'yi bu kadar sevmesi suç mu! Onlar paralı köpekler! Köpekler! Onlar köpekler! 1'i bayan 2'si erkek, bak giderim evlerine. Korkmam hiçbir şeyden. Hapse de giderim, rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam!"
"YALAN YAZIYORLAR, KAFAYI MI YEDİNİZ?"
"Bizim arkadaşların muhatabı olan, geçmiştekilerin muhatabı olanlar YouTube açmışlar. 'Aziz Yıldırım, Mourinho'yu aramış, Garcia'yı alacakmış, 23 yaş altıymış' diyor. Tanımıyorum. Ben transferle ilgili Cihan Kamer'le konuşurum. Bu kadar mı yalancısınız ya! Yazıyor Aziz Yıldırım 35, Barış 20, öbürü bilmem ne! Kafayı mı yediniz ya, kafayı mı yediniz! Ben 35 nakit nasıl verebilirim, ben ancak ciddi bir sponsorlukla verebilirim. Nakit versem kulüp kullanamaz ki, para orada durur. Bunlar kafayı yemişler. Bak söyleyin, çok kötü yaparım. Savcılığa suç duyurusu yaparım. Onun üzerine yayından kaldırdılar. Her gün yalan yazıyorlar."
LEAO AÇIKLAMASI
"Leao için Milan'ı arayıp kızmışım. Olur mu öyle şeyler. Böyle ilişki olur mu! Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ederim. Şikayetim de 'halkı kin ve nefrete sevk ettikleri' için. Şikayetim de o. Ayıp ya, vallahi ayıp. Allah aşkına inanmayın, Allah aşkına dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin izlemenizle onlar milyonlar kazanıyor. Lütfen, yazık, seyretmeyin! Varsa da bir şey yalanlayın. Ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."
"10+4'Ü KONUŞTUK TFF'YLE"
"Geçen sene 15 oyuncu almışlar, bir önceki sene de 15. 30 tane! 10+4'ü konuştuk TFF'yle, siz neden izin verdiniz, bu oyuncular alınırken niye izin verdiniz, vermesene. Seneye de 8 diyorlar. Şimdi 10 olsa seneye ne olacak. Gelen eyvah diyecek. Göndeririz, problem değil. Yazık oyunculara. Paramı istiyorum diyor oyuncu, gitmiyor. UEFA bir kural koymuş, eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız, oyuncu isterse kendi bonservisini alıp bedava gider, parayı da alır senden. Ben düşmem rahat olun. Düşecek halim yok!"
"3 TRANSFER 138 MİLYON EURO HARCADIK"
"Greenwood, Ake, Muriqi transferlerinden dolayı 138 milyon Euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılayacağız, anlatacağım birazdan. Onun için rahatız, problem yok. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok."
"FENERBAHÇE İNŞAAT AŞ VEYA GYO KURACAĞIZ"
"Parasal operasyon yapıyoruz, Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO. Onu kuracağız. Ancak şu anda daha bunların çalışamadığımız için, futbolla paralarla uğraştığımız için 1-2 ay sonra bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık 10 yıllık Fenerbahçe planlaması yapacağız. İçinizden çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Uslu ile konuşun, gelin, meydan açık."
AMATÖR BRANŞLARIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
“Kadın voleybol 14 milyon euro bütçesi var. 10 milyon geliri var. 4 milyon açığı var. Bilin diye anlatıyorum. Bu sene geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp düşüncenizi almak istiyoruz. Erkek voleybol 11 gideri var 6 milyon geliri var 5 açık. Kadın erkek 9 milyon açık. Kadın baskette 10 gider, 6 milyon gelir var, 4 milyon açık. Erkekte başa baş. 44 milyon Euro bütçe, onu da bilin."
"BASKETBOLDA ÜLKER İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
"Dün akşam Murat Ülker geldi kulübe. Beko kendisi ayrıldı, şubat ayında söylemişler. Murat Ülker'in, Ülker grubunun girebileceği söylendi. Onun konuşmalarını yapıyoruz. Kadın basketbol, Opet, onlar da kendileri çıktılar. Onlar 2 milyona teklif yapıyorlar, bizim arkadaşlar 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onlar da demiş ki biz çıkalım, 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar. Ülker ile de basketbol ile ilgili görüşme yapıyoruz."
"NEREDE YETİŞECEK BU ÇOCUKLAR?"
“Yine geldim ben yapacağım. 8 senede ne yaptılar? Maltepe’yi yapacağım. Ocak ayında Chris gelecek altyapının başına. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard’ı yetiştiren adam. Türkiye’de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Eğitimci yok. Futbolu bırakıyor, gel sen başına geç. Onlara emanet ediyoruz, yanlış. Oyuncuların yeme içme, okul yok. En önemlisi de saha yok. Fenerbahçe’nin 2 tane çim sahası ve yarım çim sahası var. Toplam 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Bu altyapıyı yapmamız şart. Ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte. Bu kulübe gelenekler koyun. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes gelip gidebilir. Yasak olamaz”