Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verirken, İstanbul’daki sosyal konut projelerinin ayrıntılarını da açıkladı. Sürecin yasal düzenlemelerle ivme kazanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 100 bin sosyal konutun hayata geçirileceğini, 15 bin kiralık sosyal konutun ise eylül ayında piyasa rayicinin altında vatandaşlara sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ÜYE SAYIMIZ 11 MİLYON 710 BİNE ULAŞTI"

Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor. AK Parti Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son altı ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu.

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"AK PARTİ'NİN CÜMLE KAPISI HERKESE AÇIKTIR"

AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikâyesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı; millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkesle beraber olmaktan, omuz omuza yol yürümekten sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana "Uğurlar olsun" dediğimiz gibi yolumuza ve kolumuza girene de "Hoş geldin" der, bağrımıza basarız. Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.

İnşallah Ankara'da 25. yaşımızı kutlayacağız. AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe tıpkı yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil paradigmasını da dönüştüren devrimci partidir. Kim ne derse desin, kim hangi ham hayali kurarsa kursun, AK Parti budur. AK Parti'nin farkı budur. Siyasal vizyonu budur. Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de burada, bu çatı altındadır. Büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve Meclis üyelerimize sizler adına "Aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz" diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum.

"BİZİM GÜNDEMİMİZLE ONLARIN GÜNDEMİ ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara, bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kâfidir. Bizim gündemimizle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz milletimizin derdine çare üretirken onlar gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor.

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Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreci var, onların gündeminde internet hesaplarında il ve ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor ama bu, bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide ne şehircilikte ne dış politikada ne de iç siyasette bize ve millete faydası olacak, ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz.

"İSTANBUL'UN YAPI STOKUNU GÜÇLENDİRMEK MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul, çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu şehrimiz. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek bir millî güvenlik sorunudur. İktidar olarak her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hâle getiriyoruz. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. 370 bin konutu dönüştürüyoruz. Dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızla İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Yapımına başladığımız Ev Sahibi Türkiye Projesi'yle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutu eylül ayında kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bu konutlarımız piyasa rayiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz üç sene olacak. On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.

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"İŞLETME KREDİLERİNİN LİMİTİNİ 1,5 MİLYON LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Bir diğer müjdemiz, esnaf ve sanatkârlarımıza işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İşyeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Burada bir temennimi tüm samimiyetimle ifade etmek arzusundayım. Ülkemizdeki muhalefetin de bizim vizyonumuzu paylaşması, bizimle aynı ufka bakması, bilhassa Türkiye'nin hayrına olacak konularda bizimle aynı hassasiyeti taşıması dün olduğu gibi bugün de en büyük arzumuzdur. Millet, ülke ve dünya değişirken, bu değişime paralel olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı kendisini yenilerken muhalefetin yerinde sayması ve hatta geriye gitmesi kabul edilemez. Türkiye'den, milletin gündeminden, hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz.

"TÜRKİYE HEPİMİZİN ORTAK PAYDASIDIR"

Suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle irtibatını kesemeyen bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursa olsun muhalefet partilerinin de standartlara çıkma vakti gelmiştir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hepimiz Türk milletinin fertleriyiz. Ülke ve milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda ortaklaşmak, aynı zeminde buluşmak mecburiyetindeyiz. Bu herkes için millî bir ödevdir. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecini herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık.

"BU SORUNUN KALICI BİÇİMDE ÇÖZÜLMESİ İSTENİYOR"

40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, enerjimizi, kaynaklarımızı ve zenginliğimizi tüketen, on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti ve talep var. Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim başaracağımıza inanılıyor. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın feda edilmemesi gerektiği inancındayız. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten değil çözümden yana olduğumuzu, hasbi bir mücadele verdiğimizi aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de yapıcı tavrı sürdüreceğiz.

"YASAL DÜZENLEMEYLE SÜREÇ İVME KAZANACAK"

Yasal düzenlemenin gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle süreç ivme kazanacak. Tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Elbette riskleri göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira, karalama ve çarpıtmayla bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Sağduyu ve sabırla hareket edecek, inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır şüphesiz. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mâni olamaz. Sizlerden bu konuda daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. Terörün bu ülkeye olan 2,3 trilyon dolarlık faturasını anlatalım. Ülkenin inşallah bu sorundan kurtulduğunda neler kazanacağını anlatalım. 40 yıllık parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.